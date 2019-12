TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – TovÃ¡bb emelkedhet az OTP az elemzÅ‘ szerint

Tovább emelkedhet az OTP jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a szerdai kereskedésben elementáris erővel emelkedett a bankpapír árfolyama ennek köszönhetően új történelmi rekordot állított be 14 880 forintnál.

Hozzátette, a Mol felfelé korrigált, azonban továbbra is a 2800 forintos támasz közelében mozog a jegyzése, amelynek letörése komolyabb teret nyitna meg a további csökkenés előtt. A Richter “visszakapaszkodott” az 5800 forintos támasza fölé, az elemző szerint a részvény árfolyamában 6035 forintnál húzódik az ellenállási szint. A Magyar Telekom mozgásában nincs változás, azt továbbra is a 435 és a 445 forintos szintek határozhatják meg.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1029,77 pontos, 2,39 százalékos emelkedéssel, 44 078,02 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 21 milliárd forint volt. A Mol 44 forinttal, 1,57 százalékkal 2844 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 570 forinttal, 3,99 százalékkal 14 870 forintra nőtt, forgalmuk 14,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,46 százalékkal 441 forintra emelkedett, forgalma 136,8 millió forint volt. A Richteré-papírok ára 110 forinttal, 1,91 százalékkal 5880 forintra nőtt, forgalmuk 1,9 milliárd forintot ért el.(MTI)