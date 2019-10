Tőzsdenyitás előtt – Történelmi csúcs felé közelít a BUX

Történelmi csúcsa, 43 563 ponthoz közelít a szerdai emelkedést követően a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX – hívta fel a figyelmet az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője csütörtökön.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárja szerint a vezető részvények közül az OTP-nél továbbra is a 14 030 forintos ellenállási szintre érdemes figyelni, a Mol átlépte a 2950 forintos szintet, a következő fontos ellenállása 3000 forintnál található. A Richter tovább emelkedett, a soron következő ellenállása 5600 forintnál húzódik. A Magyar Telekom negatív korrekciós fázisban mozog, 440 forintnál van az első fontosabb támasza.

Az elemző kiemelte, hogy csütörtök hajnalban tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol. A készlethatásoktól tisztított adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) 202,9 milliárd forintot tett ki, ami 2,8 százalékos növekedést jelent éves alapon, és meghaladja az elemzők által prognosztizált 192,5 milliárd forintot. Ennek köszönhetően a vezetőség 2,4 milliárd dollárra növelte idei évre kitűzött tisztított EBITDA célját.

Adózott eredmény soron a vártnál gyengébb eredmény született, a negyedévi profit 59,8 milliárd forintot tett ki, amely éves szinten 33 százalékos visszaesés, és az elemzői várakozásoktól is jelentősen elmaradt. Ennek magyarázata a vártnál nagyobb negatív készlethatás, továbbá az, hogy a vállalat 13 milliárd forinttal több pénzügyi veszteséget számolt el a negyedév során a tavalyihoz képest – ismertette.

Megjegyezte azt is, hogy szerdán minősítették a 4iG-t. A Scope Ratings BB- adósbesorolást adott a vállalatnak, amelyre az Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett növekedési kötvényprogramban (nkp) való részvétel előfeltétele miatt volt szükség.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 343,54 pontos, 0,81 százalékos emelkedéssel, 42 796,70 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 38 forinttal, 1,29 százalékkal 2976 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 60 forinttal, 0,43 százalékkal 13 860 forintra nőtt, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 5,50 forinttal, 1,23 százalékkal 441,50 forintra gyengült, forgalma 312,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 1,48 százalékkal 5470 forintra emelkedett, forgalmuk 3,7 milliárd forintot ért el.(MTI)