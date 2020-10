Tőzsdenyitás előtt – Széllel szemben mozog a hazai részvénypiac az elemző szerint

A nemzetközi befektetői hangulattal szemben mozog a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzőjének keddi kommentárja szerint.

Varga Zoltán felidézte, hogy a hétfői kereskedésben a kifejezetten pozitív nemzetközi befektetői hangulat mellett esett a hazai részvényindex.

A vezető részvények közül a Mol letörte az 1650 forintos támaszát; ha a következő napokban az 1600 forintos szint alá menne, akár 1550 forintig eshet az olajtársaság árfolyama – jelezte a szakértő.

Az OTP jegyzése továbbra is a 10 ezer forintos szint alatt mozog, erős támasz 9500 forintnál található.

A Richter továbbra is a 6400-6800 forintos sávban mozoghat, míg a Magyar Telekom árfolyama a 355-370 forintos tartományban.

Az elemző kitért arra is, hogy céláremelés érkezett a Richterre, a Jefferies elemzői továbbra is vételre ajánlják a gyógyszergyártó részvényeit, a 12 havi célárfolyamot 8150 forintról 8750 forintra emelték.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 563,43 pontos, 1,67 százalékos csökkenéssel, 33 097,01 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 8,2 milliárd forint volt. A Mol árfolyam 65 forinttal, 3,89 százalékkal 1605 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,41 százalékkal 9830 forintra esett, forgalmuk 3,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,28 százalékkal 361 forintra gyengült, forgalma 97,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,65 százalékkal 6570 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.(MTI)