Pozitív korrekcióval indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a kedvező nemzetközi befektetői hangulat nyomán emelkedés várható a nyitásban a BÉT-en.A vezető részvények közül pénteken is jól tartotta magát az OTP, így a 10 ezer forintos szint felé veheti az irányt, mely fontos lélektani határ. A Mol a 2 ezer forintos támaszon zárt, innen jöhet kisebb korrekció felfelé, de továbbra is érdemes a támaszra figyelni, mert szignifikáns letörése esetén komolyabb tér nyílhat meg lefelé. A Richter árfolyamában intenzív negatív korrekció indult, az árfolyam letörte a 6800 forintos támaszt, amennyiben hétfőn is alatta marad, folytatódhat a csökkenés a következő napokban. A Magyar Telekom árfolyamában nincs érdemi változás, továbbra is a 380-400 forintos sávban mozoghat a jegyzés az elemző szerint.A CIB elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a globális piacokon pénteken és hétfőn reggel erősödött a kockázatkerülés az amerikai-kínai feszültségek éleződése miatt, így kis stagnálás vagy kis visszaesés várható. Hétfőn New York-ban és Londonban zárva lesznek a tőzsdék.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 443,60 pontos, 1,25 százalékos csökkenéssel, 35 050,92 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 9,0 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol 40 forinttal, 1,96 százalékkal 2000 forintra csökkent, 2,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,21 százalékkal 9720 forintra erősödött, forgalmuk 3,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,13 százalékkal 384 forintra esett, forgalma 249,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 2,59 százalékkal 6760 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.(MTI)