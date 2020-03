Jegybanki gazdaságélénkítő intézkedések reményében a múlt heti nagy, tíz-tizenkét százalékos árfolyamveszteség pozitív korrekciójával indulhat a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb európai értékpapírpiacokon, Londonban, Frankfurtban és Párizsban indexemelkedéssel, akár egy százalékos erősödéssel is indulhat a kereskedés hétfőn.

Kínában több mint három százalékos indexemelkedést értek el a tőzsdék hétfőn a feldolgozóipari termelés megkezdésének jeleire. Az ázsiai tőzsdéken éledező bizakodó befektetői hangulathoz hozzájárult a Bank of Japan gazdaságélénkítő szándékról tett jelzése is. Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával a tokiói Nikkei225 index egy százalék pluszban áll, holott veszteséggel kezdte a hétfői kereskedést. Kínában a sanghaji tőzsde indexei 3-3,5 százalékos nyereségben jártak, a hongkongi tőzsdeindex 0,5 százalékos emelkedést mutatott, a szöuli tőzsde indexének nyeresége pedig közel járt az 1 százalékhoz.

A piacok az amerikai és európai jegybankoktól is gazdaságélénkítő monetáris intézkedéseket remélnek. Pénteken az amerikai jegybank elnöke Jerome Powell közölte, hogy a koronavírus fertőzés folyamatosan változó kockázatot jelent a gazdasági aktivitásra nézve és a Fed készen áll “a rendelkezésére álló eszközökkel fellépni a gazdaság védelmében”.

A múlt héten pénteken a főbb európai indexek 3-3,5 százalékkal gyengültek. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 3,64 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 3,54 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 3,66 százalékkal gyengült. Londonban 3,18 százalék veszteséggel fejezte be a kereskedést pénteken az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 3,86 százalékkal esett, a CAC-40 Párizsban 3,38 százalékkal végzett alacsonyabban. Madridben 2,92 százalék, Milánóban 3,58 százalék indexveszteséggel fejeződött be a pénteki tőzsdei kereskedés.



Az elmúlt héten a Stoxx Europe 600-as mutató értéke 12,58 százalékkal tavaly augusztusi szintre esett vissza. Ilyen példátlanul nagy arányú csökkenésre 2008 októbere, a pénzügyi világválság csúcspontja óta nem volt példa. Az EuroStoxx50 12,40 százalékkal, ugyancsak tavaly augusztusi szintre csökkent egy hét alatt. Londonban egy hét alatt 11,07 százalékkal, 2018 decemberi, Frankfurtban 12,44 százalékkal, 2019 októberi, Párizsban pedig 11,94 százalékkal 2019 augusztusi szintre zuhant az irányadó index értéke.Az elszenvedett veszteségek korrekciójaként az olajár is lendületes emelkedésnek indult hétfőn. A Brent ára pénteken hat százalékot meghaladó eséssel 2017 júniusa óta első alkalommal került 50 dollár alá. A WTI ára közel kilenc százalékkal gyengült és 2018. decemberi szintre süllyedt.Hétfőn az európai kereskedési idő kezdete előtt másfél órával a Brent ára 3,46 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 51,39 dolláron, a WTI ára pedig 3,04 százalékkal 46,12 dollárra emelkedett.Az eurót 0,18 százalékkal jegyzik erősebben 1,1044 dolláron, az arany spot ára 1,18 százalékkal unciánként 1603,45 dollárra emelkedett.(MTI)