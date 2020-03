Az árfolyamindexek pozitív korrekciójára lehet számítani kedden az európai tőzsdei kereskedés kezdetén.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb indexek, a londoni, a frankfurti és a párizsi egy-két százalékos emelkedéssel kezdhetik a keddi kereskedést. Hétfőn az európai tőzsdék 5 százalék körüli veszteséggel zártak az Európa szerte bevezetett utazási és mozgási korlátozások miatt. Az elmúlt hetet 18 százalékos veszteséggel záró Stoxx Europe 600 páneurópai index 4,85 százalékos csökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést, bár nap közben ennél jóval mélyebb veszteségekben is járt. Spanyolországban 15 napos vesztegzárat rendeltek el, eltanácsolva a teljes lakosságot lakóhelye elhagyásától a létszükségleti esetek kivételével. Az Európai Bizottság harminc napos beutazási korlátozások bevezetését javasolta minden tagországnak. A vírusjárvány következményeinek romló kilátásai az amerikai tőzsdéken is nagy árfolyameséshez vezettek hétőn. A kereskedést még fel is kellett függeszteni 15 percre limit túllépések miatt. Az indexek végül 10 százalékot meghaladó veszteséggel fejezték be a kereskedést. Európában az utazási és üdülési ágazat papírjait érte a legnagyobb veszteség a szabad mozgást korlátozó intézkedések miatt. Az ágazati index 10 százalékkal esett, a hétfői kereskedést az összes gazdasági ágazat mutatója csökkenéssel fejezte be. A Tui utazásszervező iroda részvénye 13 százalékkal, az easyJet részvénye 19 százalékkal, az Air France KLM részvénye 10 százalékkal, a British Airways anyavállalata, az AIG részvénye közel 30 százalékkal gyengült.



A svéd H&M ruházati áruházlánc részvénye 10 százalékkal gyengült. A kiskereskedelmi cég számos európai országban üzletei átmeneti bezárását jelentette be. Az olajár kedden reggel már felfelé korrigált az elmúlt napok nagy veszteségeiből. Az olajár a 2008-as gazdasági válság óta a legnagyobb, 22-24 százalékos csökkenéssel fejezte be az elmúlt hetet, hétfőn pedig további 10 százalékkal növelte veszteségeit. Az alacsony ár mostanra nagy felvásárlási érdeklődést keltett a nyersanyag iránt annak ellenére is, hogy a vírusjárvány gazdasági aktivitást fékező hatása, valamint a Szaúd-Arábia és Oroszország között a piaci részesedés megőrzésére kirobbant vetélkedés továbbra is megakadályozza az árak számottevő emelkedését. Az európai kereskedés kezdete előtt mintegy két órával a Brent nyersolaj ára 2,13 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 30,69 dolláron, a WTI ára pedig 4,03 százalékkal 30,17 dollárra emelkedett. Az arany spot ára 1,74 százalékkal unciánként 1488,60 dollárra csökkent kedden reggel, az eurót 0,11 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1169 dolláron. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 4,57 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 5,85 százalékkal csökkent hétfőn. Londonban 4,01 százalék veszteséggel fejezte be a hétfői kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 5,26 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 5,75 százalékkal végzett alacsonyabban. Madridban 7,94 százalék, Milánóban 6,12 százalék indexcsökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést a tőzsdeindex.(MTI)