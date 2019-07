Pozitív kezdésre lehet számítani pénteken a főbb európai értékpapírpiacokon.

A határidős indexjegyzések alapján a londoni tőzsde 0,5 százalék, a frankfurti 0,7 százalék, a párizsi 0,1 százalék indexemelkedéssel kezdi a pénteki kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,1 százalékkal erősödhet.

Csütörtökön túlnyomó indexveszteséggel zártak az európai tőzsdék. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek egyaránt 0,22 százalékkal zártak alacsonyabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,54 százalékkal gyengült.

Londonban 0,56 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 0,92 százalékkal gyengült, a CAC-40 Párizsban 0,38 százalékkal csökkent csütörtökön. Madridban 0,63 százalék indexcsökkenéssel zárt a tőzsde, Milánóban viszont 0,05 százalékkal magasabban.

A csütörtöki kereskedésben a technológiai cégek árfolyamát az SAP papírja húzta le, az ágazati mutató másfél százalékkal gyengült. Az egészségügyi ágazat mutatója egy százalékkal erősödött. Az SAP a vártnál rosszabb negyedéves eredménye láttán több mint öt százalékkal gyengült. A Novartis csaknem 4 százalékkal erősödött felfelé javított éves eredmény-előrejelzésének köszönhetően.



Az olajár felfelé korrigált pénteken a csütörtöki nagy, két és fél százalékot meghaladó gyengülés után. Az olaj ára a pénteki erősödéssel együtt is öt százalék körüli heti veszteség felé tart. A csütörtöki olajárcsökkenést a Mexikói-öbölben a hurrikánveszély miatt leállított olajkutak újraindítása váltotta ki, a pénteki pozitív korrekciót pedig az amerikai haditengerészet által lelőtt iráni drón idézte elő az olajellátást veszélyeztető geopolitikai feszültség miatt.A Brent nyersolaj ára az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával 1,87 százalékkal állt magasabba a globális kereskedelemben hordónként 63,09 dolláron, a WTI ára pedig 1,46 százalékkal 56,11 dollárra emelkedett.Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1258 dolláron, az arany ára 1,16 százalékkal unciánként 1444,65 dollárra emelkedett.Az arany spot ára 1450 dollár felett is járt, 2013 májusa óta első alkalommal, miután a Fed egyik illetékesének kijelentései szinte biztossá tették az irányadó dollárkamat csökkentését a nyíltpiaci bizottság július végi ülésén. Az arany ára a jelenlegi szinten két százalék nyereséggel fejezheti be a hetet.(MTI)