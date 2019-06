Veszteséges hétzárás után pozitív kezdésre lehet számítani hétfőn az európai értékpapírpiacokon.

A határidős indexjegyzések alapján a főbb tőzsdeindexek, a londoni, a frankfurti és a párizsi 0,2-0,3 százalék emelkedéssel kezdheti a hétfői kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,1 százalékkal nyithat magasabban.

Pénteken veszteséggel zártak az európai tőzsdék. Az FTSE EuroFirst300 és Stoxx 600 páneurópai indexek 0,36 és 0,40 százalékkal gyengültek, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,33 százalékkal csökkent. Londonban 0,31 százalékkal zárt alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 0,60 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 0,15 százalékkal gyengült.



Az olajár a tanker-incidensek következtében kialakult közel-keleti feszültség miatt hétfőn is folytatta a már a múlt héten megkezdődött emelkedését. Az olajárat azonban ezzel együtt is alapvetően a romló világgazdasági növekedési kilátások miatt csökkentett keresleti prognózisok tartják nyomás alatt. Az elmúlt hetet így az olajár még a hét utolsó napjaiban elért emelkedés ellenére is veszteséggel zárta.Az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy másfél órával a globális kereskedelemben a Brent nyersolaj ára 0,22 százalékkal állt magasabban hordónként 62,18 dolláron, a WTI ára pedig 0,06 százalékkal 52,60 dollárra emelkedett.Az eurót 0,07 százalékkal jegyzik erősebben 1,1214 dolláron, az arany ára 0,07 százalékkal unciánként 1343,55 dollárra csökkent. Az arany 14 havi csúcsot ért el pénteken a Fedtől várt kamatcsökkentés miatt.(MTI)