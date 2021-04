Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedésre lehet számítani csütörtökön az európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető tőzsdeindexek 0,1-0,2 százalékos emelkedéssel kezdhetik a kereskedést.

Szerdán nagy ingadozások után többségében nyereséggel zártak az európai tőzsdék, elsősorban vállalati eredménybeszámolók hatására. A legnagyobb mértékben a banki papírok erősödtek szerdán, az ágazati index 1,5 százalékkal emelkedett. A Deutsche Bank hét éve a legnagyobb nyereségét jelentette az első negyedévre, több mint egymilliárd eurót. A bank részvénye több mint 10,0 százalékkal emelkedett. A Lloyds Banking Group részvénye szintén várakozáson felüli nyereségnek köszönhetően ért el 3,5 százalékos erősödést.

Az FTSE EuroFirst 300 index 0,02 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,01 százalékkal emelkedett, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,08 százalékkal végzett magasabban.

Londonban 0,27 százalékos nyereséggel fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index, Frankfurtban pedig 0,28 százalékkal emelkedett a DAX index. A párizsi CAC-40 index 0,53 százalékos emelkedéssel 2000 novembere óta nem látott szintre tért vissza. Madridban 0,49 százalékos emelkedéssel egy évvel ezelőtti szintet ért el a tőzsdeindex. Milánóban 0,06 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a szerdai tőzsdenap.

Az amerikai tőzsdék veszteséggel zártak szerdán. A Fed a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó dollárkamaton és megerősítette, hogy az eddig folytatott gyakorlatnak megfelelően és keretösszeggel folytatja eszközvásárlásait is a gazdaság élénkítésének céljából annak ellenére is, hogy már emelkedésnek indult az infláció és a gazdasági teljesítmény is növekedést mutat.



Az ázsiai tőzsdék vegyes, többségében emelkedő indexekkel indították el a csütörtöki tőzsdenapot. Tokióban 0,21 százalékos indexemelkedéssel zárt a tőzsde, a Sanghajban az európai kereskedés kezdete előtt mintegy két órával 0,2 százalékos nyereséget, Sencsenben 0,1 százalékos veszteséget mutatott a tőzsdeindex. Hongkongban közel 1,0 százalékkal emelkedett a tőzsdeindex, Szöulban pedig 0,2 százalékkal.Az olajár a szerdai 1,0 százalék után tovább emelkedett csütörtökön a javuló keresleti kilátásoknak köszönhetően. A Brent 0,24 százalékkal hordónként 66,94 dollárra emelkedett, a WTI pedig 0,27 százalékkal hordónként 64,03 dollárra. Az olaj ára hat heti csúcsnál jár.Az eurót 0,08 százalékkal jegyzik erősebben 1,2133 dolláron. A jegyzés korábban 1,2141 dolláron nyolc heti csúcsot érintett.Az arany ára a dollár árfolyamának a csökkenésével párhuzamosan emelkedett. A dollár-index a Fed laza monetáris politikájának a folytatása miatt 9 heti mélypontot ért el. Az arany spot ára 0,20 százalékkal emelkedett unciánként 1785,09 dollárra.(MTI)