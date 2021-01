Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Pozitív kezdésre lehet számítani szerdán az európai tőzsdéken. A főbb indexek a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján 0,3 százalék körüli emelkedéssel kezdhetik a kereskedést.

Az európai tőzsdeindexek gyengültek kedden az elhúzódó járványvédelmi lezárások miatt. A nap nagy vesztesei közé tartoztak egyebek között az autóipari részvények az európai autóeladások rekordmértékű tavalyi visszaesését mutató adatok hatására.

Az FTSE EuroFirst 300 páneurópai index 0,12 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,19 százalékkal, az euróövezeti EuroStxx50 index 0,20 százalékkal zárt alacsonyabban kedden.

Londonban 0,11 százalékos csökkenéssel fejezte be a keddi kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,24 százalékkal, a párizsi CAC-40 pedig 0,33 százalékkal csökkent zárásra. A milánói tőzsde 0,25 százalékos indexcsökkenéssel zárt, a madridi pedig 0,67 százalékos csökkenéssel két hete a legalacsonyabb szintre esett vissza.

Az olaj ára a javuló keresleti kilátásoknak köszönhetően emelkedik. Kína, a világ legnagyobb olajfelhasználója várakozáson felüli makrogazdasági adatokat publikált a hét elején, emellett csökkentek az amerikai nyersolajkészletek is, valamint a piac nagy reményeket fűz Washington gazdaságösztönző lépéseihez is.

A Brent ára 0,54 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben az európai piaci kezdés előtt bő két órával hordónként 56,20 dolláron, a WTI ára pedig 0,66 százalékkal 53,33 dollárra emelkedett.

Az amerikai gazdaságösztönző tervek gyengítették a dollárt, a főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index egy havi csúcsról fordult vissza. Az index az európai kereskedés kezdete előtt bő két órával 0,13 százalékkal állt alacsonyabban, 90,36 ponton.



Janet Yellen, a hivatalba lépő washingtoni adminisztráció pénzügyminiszter-jelöltje felsőházi meghallgatásán merész és nagy lépéseket szorgalmazott a járványellenes gazdaságösztönző intézkedések meghozatalakor, arra hivatkozva, hogy a fellendülésből származó előnyök mellett eltörpülnek az adósság növekedésének a hátrányai. A piac növekvő inflációs várakozásaiból következő dollárgyengülés így emelkedéshez segítette az arany árát is.Az eurót 0,11 százalékkal jegyzik erősebben 1,2142 dolláron, az arany spot ára 0,48 százalékkal unciánként 1849,30 dollárra emelkedett.(MTI)