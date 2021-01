Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedésre lehet számítani hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon a tavalyi veszteséges évzárás után. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető tőzsdéken 0,2-0,5 százalékos indexemelkedés valószínűsíthető az év első kereskedési napján.

A főbb európai tőzsdeindexek az elmúlt év utolsó kereskedési napján gyengültek. A piacok többsége december 30-án, néhány azonban, például London december 31-én fejezte be az évet. A vezető tőzsdék éves mérlege indexveszteség, csakúgy, mint az európai és euróövezeti gyűjtőindexeké is.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 5,5 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 4 százalékos, az EuroStoxx50 index 5,2 százalékos veszteséggel fejezte be az elmúlt évet. A koronavírus-válság miatt márciusban elért idei mélypontjukhoz képest az európai gyűjtőindexek az év végéig 40 százalékkal emelkedtek, az euróövezeti pedig 50 százalékkal.

A londoni FTSE-100 index 2020-ban közel 15 százalékot veszített, a márciusban elért éves mélypontjához képest viszont 28 százalékkal erősödött. Párizsban 7 százalékot veszített tavaly a CAC-40 index, de márciusi mélypontjánál 46 százalékkal magasabban fejezte be az évet. A milánói tőzsdeindex 48 százalékos erősödést ért el a koronavírus-válság alatt elszenvedett veszteségéhez képest, de az év egészében 5,4 százalékot veszített. A madridi tőzsdeindex 16 százalékkal gyengült 2020-ban, március közepétől az év végéig viszont 32 százalékkal erősödött. A vezető európai tőzsdeindexek közül csak a frankfurti DAX ért el nyereséget tavaly 3,5 százalékosat. A koronavírus-válság miatt a DAX március közepén hétéves mélypontra zuhant ugyan, de az év végéig 57 százalékos nyereségre tett szert.

Az ázsiai tőzsdék Tokió kivételével nagy indexemelkedéssel kezdték az évet. Tokióban 0,68 százalékos indexcsökkenéssel zárt hétfőn a tőzsde, az európai kereskedés kezdete előtt mintegy másfél órával a szöuli index viszont közel 2,5 százalékos nyereséggel rekordmagas szinten járt, Sanghajban 1 százalékos, Hongkongban pedig 0,7 százalékos emelkedést mutatott a tőzsdeindex. Tajvanon 1,1 százalékos nyereséggel fejeződött be a hétfői kereskedés.



Az olajár lendületes emelkedésben van az év eleje óta annak reményében, hogy a koronavírus elleni oltásoknak köszönhetően világszerte megindulhat a gazdasági növekedés. A Brent nyersolaj ára tavaly 24 százalékkal, a WTI nyersolajé 21 százalékkal csökkent. Mindkét olajtípus ára erőteljes emelkedésen ment át a koronavírus-válság miatt elért 20 dolláros éves mélypontjához képest, a Brent 51,80 dolláron, a WTI 48,52 dolláron fejezte be a 2020-as évet.A Brent 2,43 százalékos nyereséget ért el a nemzetközi piacon a globális kereskedés hétfői kezdte óta, az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy két órával jegyzése hordónként 53,08 dolláron állt. A WTI ára 2,27 százalékkal 49,62 dollárra ment fel.Az eurót 0,90 százalékkal jegyzik erősebben 1,2246 dolláron, az arany spot ára pedig a dollár gyengülésével párhuzamosan 1,57 százalékkal unciánként 1923,47 dollárra emelkedett. Az euró tavaly 9 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az arany spot ára pedig 25 százalékkal ment fel.A főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index 7 százalékkal csökkent tavaly, értéke az év első tőzsdenapján 89,72 ponton 0,24 százalékos csökkenést mutatott a kereskedés aznapi kezdete óta. Az index 2018 áprilisában állt legutóbb hasonlóan alacsony szinten. 2019 szeptemberében értéke 100 pont közelében járt.(MTI)