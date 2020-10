Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Folytatódhat a pénteki nyitáskor az európai tőzsdeindexek előző napi emelkedése a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján. A főbb indexek esetében 0,2-0,3 százalék körüli emelkedésre lehet számítani a kereskedés kezdetén.

Csütörtökön a vezető európai tőzsdék három heti csúcson zártak. Az EKB szeptemberi ülésének jegyzőkönyve alapján az európai jegybank kész további lépéseket tenni a gazdasági növekedés megsegítésére és az infláció felfűtésére. Biztató jelnek ítélték a befektetők a német export és import vártnál nagyobb szeptemberi növekedését is.

Az európai gyűjtőindexek közül az FTSE EuroFirst 300 index 0,75 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,78 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,69 százalékkal zárt magasabban.

A londoni FTSE-100 index 0,53 százalékkal erősödött csütörtökön, bár rontott a hangulaton a járványvédelmi intézkedések tervezett szigorítása. Az easyJet légitársaság pedig jelezte, hogy történetében első alkalommal adó előtti veszteségre számít az elmúlt pénzügyi évében.

Csütörtökön Frankfurtban 0,88 százalékkal emelkedett a DAX index 13 ezer pont fölé, szeptember 18 óta a legmagasabb szintre. Párizsban a CAC-40 index 0,61 százalékos erősödéssel nyerte vissza az előző napi 0,3 százalékos veszteségét, és szeptember 18. óta a legmagasabb szinten zárt. Annak ellenére is, hogy a jegybank kimutatása szerint a francia gazdaság teljesítménye 5 százalékkal marad el a krízis előttitől, illetve mert az esetszámok növekedése miatt a járványügyi intézkedések szigorítására lehet számítani.

Milánóban 0,76 százalékkal, Madridban pedig 1,20 százalékkal emelkedett a tőzsdeindex csütörtökön, szeptember 17-e óta a legmagasabbra.



Az olajár a csütörtöki bő 3,0 százalék emelkedéssel elért öt heti csúcsról pénteken már kissé lefelé korrigált. Az áremelkedés a kínálatcsökkenés miatt következett be. A hurrikánveszély miatt a Mexikói-öbölben a termelésnek mintegy 90 százalékát le kellett állítani és Norvégiában is bejelentették az olajipari dolgozók sztrájkjának meghosszabbítását. Médiajelentések szerint pedig Szaúd-Arábia is termelése csökkentésének fenntartására készül a jövő év elejéig.Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 0,25 százalékkal állt alacsonyabban a pénteki globális kereskedésben hordónként 43,23 dolláron, a WTI ára pedig 0,19 százalékkal 41,11 dollárra csökkent.Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik erősebben 1,1776 dolláron, az arany spot ára 0,84 százalékkal unciánként 1909,72 dollárra emelkedett.(MTI)