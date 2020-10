Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedés várható az európai tőzsdék keddi nyitásakor. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacok árfolyamindexei 0,2-0,4 százalékkal erősödhetnek a kereskedés kezdetén.

Hétfőn nagy nyereséggel zártak az európai tőzsdék, többségükben 0,7-1,2 százalékos emelkedéssel két heti csúcson.

A befektetői hangulaton többek között az euróövezeti kiskereskedelmi forgalom vártnál nagyobb augusztusi emelkedése javított, valamint a szolgáltatóipar teljesítményének növekedési üteme is a vártnál kevésbé lassult. Az amerikai elnök egészségi állapotáról érkező jelentések is hozzájárultak a bizakodó befektetői hangulat kialakulásához, csakúgy, mint a megállapodásos Brexit növekvő valószínűsége. Az energiaipari vállalatok részvényeinek árfolyamát mindezen túl még az olajár jelentős emelkedése is feljebb segítette.

Az európai gyűjtőindexek közül az FTSE EuroFirst 300 index 0,76 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,81 százalékkal zárt magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,92 százalékkal emelkedett hétfőn.

Londonban az FTSE-100 index 0,69 százalékkal zárt magasabban, a DAX index Frankfurtban 1,10 százalékkal emelkedett, a párizsi CAC-40 index 0,97 százalékkal erősödött. Milánóban 1,06 százalékos, Madridban 1,23 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a tőzsdei kereskedés hétfőn.



Az olajár több mint 6,0 százalékkal emelkedett hétfőn, részben az értékpapírpiaci árfolyamokat követve, részben a norvégiai olajtermelést több kúton is megakasztó sztrájk miatt. Kedden az áremelkedés mértéke már csökkent, az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy két órával a Brent nyersolaj ára 0,46 százalékkal állt magasabban a globális kereskedésben hordónként 41,48 dolláron, a WTI ára pedig 0,41 százalékkal ment fel 39,38 dollárra.Az eurót 0,06 százalékkal jegyzik erősebben 1,1789 dolláron.Hétfőn az arany ára 1913 dollár felett két heti csúcsot ért el, majd kedden reggel 0,12 százalékkal állt alacsonyabban unciánként 1911,13 dolláron.(MTI)