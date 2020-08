Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Pozitív kezdés várható kedden a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján mérsékelt, 0,1-0,2 százalék körüli indexemelkedésre lehet számítani.

Az európai tőzsdék nagy indexnyereséggel nyugtázták hétfőn a feldolgozóipari termelés teljesítményének nem várt mértékű júliusi növekedését mutató beszerzésimenedzser-indexeket. A teljesítményjavulás különösen a vírusjárvány által legsúlyosabban érintett Olaszországban és Spanyolországban adott okot a megelégedésre. Javította a befektetői hangulatot az Eli Lilly amerikai gyógyszergyártó vállalat bejelentése is arról, hogy megkezdi a koronavírus-elleni szerének harmadik fázisú klinikai tesztjét.

Hétfőn a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 2,08 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 2,05 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 2,33 százalékos nyereséggel végzett. Az indexek 1,4 százalék, 1,0 százalék és 1,8 százalék veszteséggel fejezték be a júliust.

Londonban 2,29 százalékos nyereséggel zárta a hétfői kereskedést az FTSE-100 index. Frankfurtban a DAX 2,71 százalékkal, a párizsi CAC-40 pedig 1,93 százalékkal végzett magasabban. A londoni index 5,3 százalékot, a párizsi pedig 3,3 százalékot veszített az elmúlt hónapban, a DAX júliusi eredménye pedig 0,6 százalék emelkedés volt. A madridi tőzsde 1,42 százalékkal zárt magasabban hétfőn, részben ellentételezve az 5,5 százalékos júliusi veszteségét. Milánóban a pénteki 0,7 százalékos veszteség után 1,51 százalékkal erősödött a tőzsdeindex hétfőn. A mutató 1,8 százalék veszteséggel fejezte be a júliust.



A hétfői globális tőzsdenapot pozitív eredménnyel zárták az amerikai tőzsdék is, közöttük a Nasdaq Composite index újabb rekordon, a keddi kereskedés pedig ismét indexemelkedéssel indult el az ázsiai piacokon. Az európai kereskedés kezdete előtt bő két órával a tokiói tőzsde 1,5 százalék, a sanghaji 0,5 százalék, a hongkongi, a tajpeji és a szöuli pedig 1,0 százalék körüli nyereségben járt.Az olajár lefelé korrigált kedden az előző napi mintegy 2,0 százalékos emelkedés után. A piacon áremelkedéssel nyugtázták a feldolgozóipari aktivitás fellendülését, bár az áremelkedés mértékét visszafogta kissé, hogy az OPEC+ országok augusztustól enyhítenének a termeléskorlátozásukon. Kínában közel egy évtizede a legnagyobb mértékben javult a feldolgozóipari teljesítmény az előző havihoz képest júliusban, Európában is a várakozások feletti javulás volt tapasztalható, az amerikai pedig közel másfél éve a legjobb teljesítményt érte el.A Brent nyersolaj ára az európai kereskedési idő kezdete előtt bő két órával 0,70 százalékkal állt alacsonyabban a keddi globális kereskedelemben hordónként 43,84 dolláron, a WTI ára pedig 0,63 százalékkal 40,75 dollárra csökkent. A Brent 3,8 százalékos, a WTI pedig 1,4 százalékos áremelkedéssel fejezte be a júliust.Az eurót 0,11 százalékkal jegyzik erősebben 1,1774 dolláron. Az euró júliusban 4,75 százalékkal erősödött a dollárral szemben.Az arany spot ára lefelé korrigált kedden, miután hétfőn 1984,66 dolláron rekordot állított be. Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a spot ár 0,12 százalékkal állt alacsonyabban unciánként 1974,58 dolláron. A spot ár júliusban 11,5 százalékkal emelkedett.(MTI)