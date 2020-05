Indexemelkedéssel nyithatnak kedden a főbb európai indexek, folytatva a járványvédelmi korlátozások fokozatos felszámolása és a vírusellenes oltóanyag kifejlesztése reményében az árfolyamok előző nap bekövetkezett nagy erősödését.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb indexek 0,3 százalék körüli emelkedésére lehet számítani kedden az európai piacok nyitásakor.

A bizakodó nemzetközi befektetői hangulathoz hozzájárult a Fed elnökének az amerikai gazdaság erejéről és a várható növekedés mértékéről a hét végén tett nyilatkozata is. Az európai tőzsdék 4-5 százalékos hétfői nyeresége után az amerikai piacok is 3 százalék körüli emelkedéssel fejezték be a napot, kedden pedig az ázsiai piacokon szintén indexemelkedéssel indult el a globális tőzsdenap. Az európai kereskedési idő előtt mintegy két órával Tokióban, Szöulban és Hongkongban 2 százalék körüli nyereségben jártak az árfolyammutatók, Sanghajban és Tajpejben pedig 1 százaléknyi volt az emelkedés.

Kedden sorban a negyedik egymást követő napja emelkedett már az olajár a gazdasági élénkülés és ezzel együtt a kereslet növekedésének reményében, illetve a nagyobb olajtermelők által bejelentett termeléskorlátozás ismeretében. A Brent négy nap alatt 12, a WTI 15 százalék áremelkedést ért el. Mindkét olajtípus közel 50 százalékkal áll az év eleji ára alatt.



Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 0,20 százalékkal állt magasabban a keddi globális kereskedelemben, hordónként 34,88 dolláron, a WTI ára pedig 0,47 százalékkal 31,80 dollárra emelkedett.Az eurót 0,02 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0909 dolláron, az arany spot ára 0,24 százalékkal unciánként 1736,65 dollárra emelkedett.Hétfőn a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 4,02 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 4,07 százalékos nyereséget ért el, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 5,10 százalékkal emelkedett. Londonban 4,29 százalék emelkedéssel fejezte be a hétfői kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 5,67 százalékkal, a CAC-40 Párizsban pedig 5,16 százalékkal zárt magasabban. Milánóban 3,26 százalék, Madridban 4,70 százalék indexemelkedést ért el hétfőn a tőzsde. A hétfői tőzsdenap legnagyobb nyerteseinek a nyersanyagipari vállalatok bizonyultak Európában, ágazati árfolyammutatójuk 8 százalékkal emelkedett.(MTI)