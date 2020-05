Tőzsdenyitás előtt – Pozitív kezdés várható az európai tőzsdéken

Indexemelkedésre lehet számítani hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon. A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető piacokon 1 százalék körüli emelkedés várható.

Pénteken az európai tőzsdék nyereséggel zártak. A piacok elsősorban az amerikai-kínai politikai feszültség enyhülésének jeleit nyugtázták árfolyamemelkedéssel még számos kedvezőtlen makrogazdasági mutató megjelenése ellenére is.

A legkedvezőtlenebb európai makrogazdasági adat pénteken a német export márciusi 12 százalékos zuhanása volt, a valaha regisztrált legnagyobb. Az Egyesült Államokban pedig a munkanélküliségi ráta áprilisban 14,7 százalékra ugrott a márciusi 4,4 százalékról. Az elért érték és az emelkedés mértéke is a valaha regisztrált legmagasabbnak bizonyult, kisebb lett viszont a piaci várakozásoknál.



A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,82 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,91 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,95 százalékkal emelkedett. Frankfurtban 1,35 százalék erősödéssel zárta a pénteki kereskedést a DAX index, a párizsi CAC-40 index 1,07 százalék emelkedést ért el. Milánóban 1,13 százalék, Madridban 0,78 százalék indexnyereséggel fejezte be a pénteki kereskedést a tőzsde. Londonban pénteken bankszünnap miatt zárva tartott a tőzsde, csütörtökön 1,40 százalék nyereséggel zárt az FTSE-100 index.Az amerikai tőzsdék is nyereséggel fejezték be a pénteki kereskedést, hétfőn pedig a gazdasági élénkülés reményében, a lazított közösségi távolságtartási szabályokat nyugtázva árfolyamemelkedéssel indították el a globális tőzsdenapot az ázsiai piacok. A sanghaji indexek 0,1 százalékkal emelkedtek, Tokióban, Tajpejben 1 százalék feletti nyereségben jártak a tőzsdeindexek az európai piaci nyitás előtt két órával, Hongkongban és Szöulban pedig 2 százaléknál járt az emelkedés.Az olaj ára csökkent. A Brent nyersolajé 0,77 százalékkal hordónként 30,73 dollárra, a WTI olajtípusé 0,61 százalékkal 24,59 dollárra csökkent.Az eurót 0,07 százalékkal jegyzik erősebben 1,0848 dolláron, az arany spot ára 0,16 százalékkal unciánként 1706,19 dollárra emelkedett.(MTI)