Pozitív kezdéssel tetézhetik kedden a hétfői magasan nyereséges zárást a főbb európai értékpapírpiacok.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb európai értékpapírpiacokon, Londonban, Frankfurtban és Párizsban a tőzsdeindex egy százalék alatti emelkedésére lehet számítani a keddi kereskedés kezdetén.

Hétfőn nagy nyereséggel zártak az európai tőzsdék, a piacok megnyugvással fogadták a koronavírus-járvány terjedésének lassulását mutató európai adatokat. A hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék is kiemelkedően magas, hét százalékos nyereséggel fejezték be, a keddi globális kereskedést pedig egy százalék körüli árfolyamemelkedéssel indították el az ázsiai piacok. Az ázsiai árfolyamok emelkedéséhez nagyban hozzájárult a Japánban bejelentett, a GDP 20 százalékára rúgó gazdaságélénkítő program is.

Hétfőn a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 3,58 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 3,73 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 4,99 százalékkal végzett magasabban. Londonban 2,34 százalékkal erősödött az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 5,74 százalékkal, a CAC-40 Párizsban 4,61 százalékkal erősödött. Milánóban 3,10 százalék, Madridban 3,99 százalék indexemelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a tőzsde.



Hétfőn minden gazdasági ágazatban erősödtek a részvényárfolyamok, a legnagyobb mértékben az autóiparé. Az ágazati index 9 százalékkal emelkedett. A BMW 7 százalékos, a Volkswagen 15 százalékos, a Damler 11 százalékos nyereséget ért el.Kedden az olajár emelkedésbe fordult a hét végi és hétfői esést követően, amit az OPEC és a szervezeten kívüli olajtermelők eredetileg hétfőre tervezett tanácskozásának elnapolása váltott ki. A tanácsokozáson a kitermelés korlátozását vitatták volna meg. Kedden azonban ismét felmerült a remény, hogy Szaúd-Arábia és Oroszország pontot tesz a piaci részesedésük megőrzése érdekében közöttük kirobbant árharc végére, és a csütörtökre elhalasztott tanácskozáson megállapodás születik a termelés korlátozásáról. A világ kitermelt olajkészletei ugyanis lassan kitöltik a rendelkezésre álló tárolókapacitást.A Brent ára az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával 3,00 százalékkal állt magasabban a keddi globális kereskedelemben hordónként 34,04 dolláron, a WTI ára pedig 3,22 százalékkal emelkedett 26,92 dollárra.Az eurót 0,33 százalékkal jegyzik erősebben 1,0827 dolláron, az arany spot ára 0,15 százalékkal unciánként 1660,47 dollárra csökkent.(MTI)