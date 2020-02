Indexemelkedésre lehet számítani szerdán az európai tőzsdék nyitásakor. A befektetői hangulat az új koronavírus-fertőzések csökkenő számának köszönhetően javult szerdán.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb európai piacokon, a londoni, frankfurti és párizsi tőzsdéken 0,3-0,4 százalékos indexemelkedésre lehet számítani a szerdai nyitáskor.

A szerdai kereskedést az ázsiai tőzsdék is indexemelkedéssel kezdték. A főbb piacok az európai kereskedés kezdete előtt mintegy másfél órával egy százalék körüli nyereségben jártak.

Kedden az európai tőzsdék nyereséggel zártak, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,86 százalékkal végzett magasabban, a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,84 százalékkal emelkedett. A Stoxx Europe 600 index pedig 0,90 százalékkal rekordra erősödött. Az előző rekordja február 6-án volt az indexnek.

Rekordot ért el a frankfurti DAX index is 0,99 százalékos erősödéssel. A londoni FTSE-100 index 0,71 százalékkal emelkedett, a párizsi CAC-40 index 0,65 százalékkal zárt magasabban. Madridban 0,68 százalék, Milánóban 0,74 százalék indexemelkedéssel fejezte be a keddi kereskedést a tőzsde.



Az erősödést az utazási ágazat és a légitársaságok papírjai vezették az európai tőzsdéken. A német TUI utazási iroda részvénye 13 százalékkal erősödött. A cég a vártnál kisebb negyedéves veszteséget jelentett. Eredményén javított konkurense, a Thomas Cook csődje. Az Air France/KLM részvénye 4,93 százalékkal, az IAG részvénye 3,76 százalékkal erősödött.Erősödött a Deutsche Telekom részvénye is 3,51 százalékkal miután elhárult az akadály amerikai leányvállalata a T-Mobile US és a Sprint egyesülése elől. A T-Mobile US részvénye 11 százalékkal erősödött az amerikai tőzsdei kereskedésben.Az olajár emelkedett szerdán, az európai kereskedési idő kezdete előtt másfél órával a Brent nyersolaj ára 1,61 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 54,88 dolláron, a WTI ára pedig 1,16 százalékkal 50,52 dollárra emelkedett.Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0910 dolláron, az arany spot ára 0,12 százalékkal unciánként 1565,53 dollárra csökkent.(MTI)