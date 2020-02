Indexemelkedéssel tetézhetik a szerdai nyitáskor előző napi nagy nyereségeiket az európai tőzsdék.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb piacokon, Londonban, Frankfurtban és Párizsban akár egy százalékkal is emelkedhet az árfolyamindex a szerdai nyitáskor.

Kedden az európai piacok nagy, másfél-két százalékos nyereséggel zártak és hasonló eredménnyel fejezték be a kereskedést az amerikai tőzsdék is. A szerdai globális tőzsdenap is erősödéssel indult az ázsiai piacokon: az európai kereskedés kezdete előtt egy órával a tokiói index egy százalékkal járt pluszban, a kínai indexek egy-másfél százalék nyereséget mutattak, Hongkongban egy százalékos volt az elért eredmény, Tajvanon 0,1 százalék, Szöulban pedig fél százalék.

Szakértők szerint a tőzsdei árfolyamok világszerte a kínai koronavírus-járvány által keltett növekedési aggodalmak miatt az elmúlt hetekben elszenvedett veszteségeket korrigálják felfelé. Egyrészt azért, mert hatékonynak tűnnek a fertőzés terjedésének megfékezésére hozott kínai intézkedések, másrészt pozitív fogadtatásra találtak befektetői körökben a gazdasági aktivitás élénkítésére hozott kínai monetáris intézkedések is. Mindazonáltal a vírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedések miatt elemzői becslések szerint a kínai GDP-növekedés az első negyedévben 1,2 százalékkal, az egész évben pedig 0,3 százalékkal lehet alacsonyabb a korábban prognosztizáltnál.



Az európai tőzsdei árfolyamokra a januári euróövezeti gazdasági aktivitásról számot adó beszerzésimenedzser-indexek és a kiskereskedelmi forgalom decemberi alakulásáról publikált statisztikák mellett negyedéves vállalati mérlegbeszámolók is hatással lehetnek. A nagyobb vállalatok közül szerdán a Danske Bank, a BNP Paribas, a Siemens, az Infineon, a Spotify, a Novonordisk, az ABB és a Vodafone teszi közzé negyedéves eredményét.A vírusfertőzés miatti aggodalmak enyhülése és az OPEC megemelt termeléskorlátozási tervei az olajárat is megemelték szerdán. A Brent nyersolaj az európai piaci kezdés előtt egy órával 0,91 százalékkal állt magasabban a globális kereskedésben hordónként 54,45 dolláron, a WTI ára pedig 0,83 százalékkal emelkedett 50,02 dollárra.Az eurót 0,05 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1036 dolláron, az arany spot ára 0,49 százalékkal unciánként 1559,80 dollárra emelkedett szerdán.Kedden a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,67 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 1,64 százalékkal végzett magasabban, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,94 százalékkal erősödött. Londonban 1,55 százalék nyereséget ért el az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,81 százalékkal zárt magasabban, a párizsi CAC-40 index 1,76 százalékkal erősödött. Milánóban 1,64 százalék, Madridban pedig 1,68 százalék emelkedéssel fejezte be a keddi kereskedést a tőzsdeindex.(MTI)