Tőzsdenyitás előtt – Negatív korrekció várható a nyitásban

Az elemző szerint kisebb negatív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), igazodva az aktuális nemzetközi befektetői hangulathoz.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte, hogy a hazai részvényindex kedden megközelítette a 45 ezer pontos ellenállási szintet, de ezúttal sem volt elég erő az áttöréséhez. Ebben az OTP árfolyammozgásának volt szerepe, a bankpapír lefordult, és most a 13 200 forintnál húzódó támaszra érdemes figyelni.

Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy az OTP részt vesz majd az üzbég bankrendszer privatizációjában, ezzel az OTP csoport új országban jelenhet meg. Az üzbég piacot jelenleg az állami bankok uralják, egy esetleges privatizáción keresztól jelentős piaci hányadhoz juthatna a magyar bankcsoport – írta.

A Mol árfolyama tovább haladt a 2300 forintos szint felé, amely továbbra is erős ellenállást képez.

A vezető részvények közül a Richter volt a nap sztárja kedden, a gyógyszergyártó jegyzése új történelmi csúcsra emelkedett, a technikai kép további jelentős felértékelődési potenciált jelez.



A Magyar Telekom továbbra is a 405-415 forintos sávban mozoghat – fejtette ki Varga Zoltán.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 129,03 pontos, 0,29 százalékos emelkedéssel, 44 746,76 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 14 forinttal, 0,62 százalékkal 2274 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,11 százalékkal 13 350 forintra csökkent, forgalmuk 3,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,74 százalékkal 410 forintra nőtt, forgalma 942,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,79 százalékkal 9105 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.(MTI)