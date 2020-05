Tőzsdenyitás előtt – Negatív korrekció jöhet a nyitásban

Negatív korrekció jöhet a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken elemzők szerint.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy csütörtökön a hazai részvényindex csökkent, a negatív korrekció pénteken is folytatódhat.

A vezető részvények közül az OTP a 11 000 forintos ellenállási szintje felé erősödött, pénteken megtorpanhat az emelkedés, azonban a 10 450 forintnál meghatározó támasz húzódik.

A Mol árfolyama ismét a 2000 forintos támasz alatt zárt, ezúttal tartós lehet a letörés, és elindulhat az 1900 forintos szint felé.

A Richter jegyzése lefelé korrigált, amennyiben a 6750 forintos szint is letörne, 6600 forintig eshet rövid távon a részvény árfolyama.

A Magyar Telekom csütörtökön napközben a 400 forintos ellenállási szint fölé emelkedett, de végül nem tudott felette zárni, így továbbra is maradhat a 380-400 forintos kereskedési sávjában – fejtette ki Józsa Bence.



A CIB elemzői arra hívják fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek tolták lejjebb az indexeket csütörtökön, Trump amerikai elnök jelezte, hogy pénteken megszólal Hongkonggal kapcsolatban. Európában a helyreállítási alapról szóló hírek erősítették a részvénypiacokat és az eurót, New York-ban csütörtökön a nap végére már az eladói oldal dominált.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 5,62 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 36 340,47 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma az átlagosnál magasabb, 18,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 6 forinttal, 0,30 százalékkal 1987 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények 240 forinttal, 2,30 százalékkal 10 690 forintra erősödtek, forgalmuk 10,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,25 százalékkal 400,50 forintra nőtt, forgalma 210 millió forint volt. A Richter-papírok 180 forinttal, 2,59 százalékkal 6765 forintra gyengültek, forgalmuk 2,8 milliárd forintot ért el.(MTI)