Tőzsdenyitás előtt – Nagyobb mozgások és csökkenés várható

A Budapesti Értéktőzsde pénteki kereskedésében nagyobb mozgások és csökkenés várható az elemzők szerint.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban óriási eladás volt a részvénypiacokon csütörtökön, és a német index is jelentősen csökkent. A nemzetközi tőzsdei eséseket többnyire az amerikai járványügyi helyzet romlásával összefüggő pesszimizmus eredményezte.

Hozzátette, hogy a csütörtöki komoly nemzetközi esésre a magyar tőzsde a korábbi zárás miatt nem tudott aznap teljesen regálni, ezért a BÉT-en pénteken lehet nagyobb mozgásokra számítani. Móró Tamás szerint főleg az OTP-nél elképzelhető, hogy a csütörtöki árszint alatt kereskednek majd a papírral.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy pénteken is csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.

Kifejtette: az OTP árfolyama fontos támasz-zónához ért, ez 10 800-11 000 forint között húzódik, amennyiben szignifikánsan letörne, további tér nyílhat lefelé, ha azonban meg tud maradni felette, akkor hamarosan pozitív fordulat jöhet a technikai kép alapján. A Mol árfolyama folytathatja útját lefelé, az 1920 forintos szint irányába. A Richter grafikonján 6800 forintnál húzódik meghatározó támasz. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 380-400 forintos sávban mozog, azonban most az alsó szélét tesztelgeti – írta Józsa Bence.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 874,15 pontos, 2,33 százalékos csökkenéssel, 36 640,64 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 22 forinttal, 1,12 százalékkal 1950 forintra csökkent, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 3,27 százalékkal 10 940 forintra esett, forgalmuk 11,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 4,50 forinttal, 1,17 százalékkal 380 forintra gyengült, forgalma 364,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 2,28 százalékkal 6855 forintra csökkent, forgalmuk 936,6 millió forintot ért el.(MTI)