Tőzsdenyitás előtt – Minimális emelkedéssel indulhat a kereskedés

Mérsékelt emelkedéssel indulhat csütörtökön a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően folytatódhat az emelkedés a BUX indexben, mely a 43 ezer pontos szint felé közeledhet.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP esetében a 13 000-13 450 forintos szintek lehetnek meghatározóak. A Mol jegyzése a 2050 forintnál található ellenállással küzdhet meg. A Richter életjeleket adott a napokban, a szerdai kereskedés során a 30 és 50 napos mozgóátlagok vonala közelében zárt, amelyek áttörésére lenne szükség, hogy folytatódjon az emelkedés, a támasz 8300 forintnál található. A Magyar Telekom a 416 forintos korábbi kitörési szint felett próbál stabilizálódni, amennyiben sikerül, tovább folytatódhat az emelkedés az elemző szerint.

Józsa Bence felhívja a figyelmet arra, hogy 30 éves zöld kötvényt bocsát ki Magyarország. Csütörtökön 20 milliárd forintnyi kötvényt bocsátanak aukcióra. Kiemelte, hogy a mostani hozamkörnyezetben egyre népszerűbbek a hosszú lejáratok, a most kibocsátandó kötvényt 2051 áprilisában kell majd visszafizetni, valamint egyre nagyobb az igény a környezettudatos kötvények iránt is, melynek szintén megfelel a most kibocsátandó kötvény. Korábban csak Hongkong és Lengyelország bocsátott ki ilyen hosszú lejáratú zöld kötvényt. A mostani kibocsátás csak az első lesz a sorban, az Államkincstár összesen 90 milliárd forint értékben értékesítene a kötvényből – írta az Equilor elemzője.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 156,34 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel, 42 753,60 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 8,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A Mol 2 forinttal, 0,10 százalékkal 2046 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 45 forinttal, 0,34 százalékkal 13 120 forintra csökkent, forgalmuk 4,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,96 százalékkal 414 forintra esett, forgalma 72,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 2,00 százalékkal 8675 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.(MTI)