Tőzsdenyitás előtt – Mérsékelt emelkedéssel nyithat a tőzsde

A nemzetközi befektetői hangulat kedvező, így mérsékelt emelkedéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.

Tóth Bálint az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy továbbra is kritikus szinten mozog az OTP árfolyama, a következő ellenállás a 12 200 forintos szinten húzódik, amely szignifikáns áttörése esetén további tér nyílna az emelkedés előtt. Szerdán kereskednek először osztalékszelvény nélkül a Richterrel, ami felfelé tört ki a korábbi 5 000-5 100 forintos szűk sávból – tette hozzá.

Az elemző kitért arra, hogy euró-forint árfolyam továbbra is a 322-324-es sávban tartózkodik, az esti Federal Reserve (Fed)kamatdöntésre érdemes figyelni, amely akár nagyobb mozgásokat is okozhat. A Fed nyíltpiaci bizottsága szerdán zárja kétnapos ülését, és teszi közzé kamatdöntését, valamint friss gazdasági és inflációs előrejelzését, majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatót tart.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 157,92 pontos, 0,39 százalékos emelkedéssel, 40 922,41 ponton zárt kedden. A Mol árfolyama 4 forinttal, 0,13 százalékkal 3146 forintra csökkent, 2,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,83 százalékkal 12 020 forintra esett, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 4 forinttal, 0,94 százalékkal 421 forintra gyengült, forgalma 177,7 millió forint volt. A Richter-papírok 200 forinttal, 3,97 százalékkal 5240 forintra erősödtek, forgalmuk 1,8 milliárd forintot ért el.(MTI)