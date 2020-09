Tőzsdenyitás előtt – Mérsékelt emelkedéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte, hogy az OTP árfolyamában továbbra is 10 ezer forintnál húzódik fontos támasz, míg 10 150 és 10 200 forint között ellenállási szint, amelyet a 10 500 forintos szint követ.

A Mol az 1700-1710 forintos tartomány áttörésével próbálkozik; ha sikerül, 1750 forintnál található a következő szint, míg támasz továbbra is 1650 forint közelében.

A Richter ismét emelkedni tudott, hamarosan ismét a 7400 forintos szintet ostromolhatja a gyógyszergyártó jegyzése. A szakértő szerint a vezető papírok közül továbbra is csak a Richter technikai képe pozitív.

A Magyar Telekom is felfelé korrigált, 355 forintnál húzódik támasz, míg 365 forintnál ellenállás.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 211,06 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 35 047,88 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 3,9 milliárd forint volt. A Mol 12 forinttal, 0,71 százalékkal 1703 forintra erősödött, 794,8 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára nem változott, a papírok értéke 10 140 forint lett, forgalmuk 2,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,85 százalékkal 358 forintra nőtt, forgalma 64,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 1,39 százalékkal 7300 forintra emelkedett, a részvények forgalma 673,1 millió forintot ért el.(MTI)