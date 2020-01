TÅ‘zsdenyitÃ¡s elÅ‘tt – MÃ©rsÃ©kelt emelkedÃ©ssel nyithat a magyar tÅ‘zsde az elemzÅ‘ szerint

Némileg javult a nemzetközi befektetői hangulat, ennek következtében a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) is mérsékelt emelkedéssel nyithat szerdán az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a vezető részvények közül az OTP mozgására érdemes figyelni, a bankpapír árfolyama kedden ismét a 14 370 forintos szint alatt zárt, amennyiben a részvények ára szerdán emelkedni tud, akkor ismét elindulhat egy emelkedő hullám, ellenkező esetben azonban folytatódhat a csökkenés. A Molnál továbbra is a 2600 forintos támaszra és a 2700 forintos ellenállási szintre érdemes figyelni. Az elemző szerint a Richter grafikonján továbbra is a 6500 forintos támaszt kell figyelni, míg a Magyar Telekom jegyzése a 450-465 forintos tartományban mozoghat.

Arról is beszámolt, hogy Ratatics Péter, a Mol fogyasztói szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese kedden a lengyel Parkietnek adott interjújában megerősítette, a vállalat érdeklődik a lengyel kiskereskedelmi piac iránt – amelyen a Slovnaft leányvállalatán keresztül már most is jelen van – és megfelelő lehetőség esetén ajánlatot tehet a PKN és a Lotos lengyel benzinkútjaira, amelyek értékesítésére a két társaság egyesülése után kerülhet sor. Ratatics Péter hozzátette, Lengyelország mellett Ausztriában is saját márka kiépítésén gondolkodnak, és idén 200 millió dollárt szánnak a fogyasztói szolgáltatások üzletág fejlesztésére, amely az elmúlt negyedévek során rendre kétszámjegyű növekedést tudott felmutatni – olvasható Varga Zoltán elemzésében.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 253,67 pontos, 0,58 százalékos csökkenéssel, 43 675,50 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 9,1 milliárd forint volt. A Mol 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2668 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 1,17 százalékkal 14 300 forintra csökkent, forgalmuk 6,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,22 százalékkal 457,50 forintra nőtt, forgalma 103,2 millió forint volt. A Richter-papírok 30 forinttal, 0,46 százalékkal 6530 forintra gyengültek, forgalmuk 1,1 milliárd forintot ért el.(MTI)