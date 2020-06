Tőzsdenyitás előtt – Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 12 000 forintos ellenállás felé veheti az irányt. A Mol hétfőn letörte az 1900 forintos támaszt, így amennyiben nem sikerül onnan felkapaszkodnia, akkor az olajipari papír jegyzése 1800 forintos szintig eshet. A Richter támaszszint közelébe esett hétfőn, a keddi kereskedés során a 6800 forintos támaszra érdemes figyelni. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 380-400 forintos szintek között mozoghat – írja Józsa Bence.

A junior elemző kiemelte, hogy kiváló akvizíciós lehetőségeket lát az Opus. A vállalat újonnan kinevezett vezérigazgatója, Dzsubák Attila szerint az eddigi eredmények azt mutatják, jó irányba halad a cég, ezért korai lenne még változtatásokról beszélni. A diverzifikált cégstruktúrának köszönhetően a járvány csak kismértékben befolyásolta a cég működését. Az Opus célkeresztjében több társaság is van, elsősorban az energetikai és turisztikai ágazatokban, de idővel nem kizárt, hogy belép a cég az atomenergia és környezetvédelem területére is.



Az Equilor szakembere kitért arra, hogy kedd délután kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. A kamatszintek módosítására ezúttal sem számítanak, ugyanakkor meg lehet majd ismerni a friss inflációs jelentés keretszámait. Érdemes figyelni a 15 órakor megjelenő közleményt, hogy utalnak-e benne a későbbi intézkedésekre.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 86,71 pontos, 0,23 százalékos csökkenéssel, 37 193,11 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 13,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. A Mol 22 forinttal, 1,15 százalékkal 1892 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 1,40 százalékkal 11 600 forintra erősödött, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6,50 forinttal, 1,68 százalékkal 394 forintra nőtt, forgalma 84,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,73 százalékkal 6810 forintra esett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.(MTI)