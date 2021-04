Tőzsdenyitás előtt – Kisebb pozitív korrekciót vár nyitásban az elemző

A hétfői esés után kedden kisebb pozitív korrekcióra számít nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, az OTP árfolyama a 13 200 forintos támasz alá került, ha nem tud visszakapaszkodni efölé rövid időn belül, folytatódhat a csökkenés. A Mol jegyzése is meghatározó támasz felé közelít, ami 2100 forintnál húzódik.

A Richter piacán szintén folytatódott a negatív korrekció, ha 8800 forint alatt marad az árfolyam, a következő szint 8600 forintnál lehet. A Magyar Telekom továbbra is sávozó mozgást végez a 405-415 forintos szintek között, most a támasz felé tart.

A szakértő jelezte azt is, hogy kismértékű céláremelés érkezett az OTP-re, a JPMorgan továbbra is felülsúlyozásra ajánlja a bank részvényeit, a 12 havi célárfolyamot 16 075 forintról 16 145 forintra emelte.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 508,16 pontos, 1,16 százalékos csökkenéssel, 43 267,25 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt. A Mol 22 forinttal, 1,03 százalékkal 2124 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 1,50 százalékkal 13 100 forintra esett, forgalmuk 4,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,97 százalékkal 409 forintra gyengült, forgalma 117,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,07 százalékkal 8775 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.(MTI)