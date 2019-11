Tőzsdenyitás előtt – Kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés

Kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is a 13 500-13 600 forintos támaszra és a 14 000 forintos ellenállási szintre érdemes figyelni. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 440-445 forintos szintek között mozoghat. A Richter töretlenül emelkedik, a következő lélektanilag is fontos ellenállás 6000 forintnál húzódik. A Mol árfolyamában pedig a 3000 forintos támaszt emelte ki az elemző.









A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 248,95 pontos, 0,57 százalékos csökkenéssel, 43 618,78 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 12,7 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 32 forinttal, 1,05 százalékkal 3002 forintra csökkent, 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 110 forinttal, 0,78 százalékkal 13 950 forintra esett, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,23 százalékkal 441 forintra erősödött, forgalma 56,5 millió forint volt. A Richter-papírok 15 forinttal, 0,26 százalékkal 5850 forintra gyengültek, forgalmuk 4,6 milliárd forintot ért el.(MTI)