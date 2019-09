Tőzsdenyitás előtt – Kisebb emelkedés várható nyitáskor az elemzők szerint

Kisebb emelkedés várható a pénteki nyitáskor a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a kedvező nemzetközi hangulat hatására pozitív nyitás várhatóa magyar piacon.

Az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntésének bejelentését követően jelentős mozgások voltak a piacon, a nap végére az előző záróárak környékén alakultak az indexek. A kereskedelmi háborús feszültségek enyhülésére az amerikai piac mérsékelt emelkedéssel zárt, ez pozitívan hatott az ázsiai tőzsdékre is.

A nemzetközi tőzsdék hatására a magyar piacon is pozitív hangulat érvényesülhet, délután amerikai kiskereskedelmi adat és fogyasztói hangulat index várható, ezek hatással lehetnek a kereskedésre – monda Kocsis Márió.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője is úgy látja, hogy enyhe pluszban nyithat a magyar értéktőzsde. Az MTI-nek küldött kommentárjában úgy fogalmazott, a határidős árak alapján “zöldben nyithatnak” az európai tőzsdék, és itthon is enyhe emelkedés várható.

Felidézi, hogy csütörtökön csökkenésben a 12 600 forintos ellenállás felett zárt az OTP, növekedésnél a 12 800 forintos ellenállás lehet a következő fontos szint, csökkenésnél 12 400 forintnál lehetne támasz.



Az enyhén emelkedő olajárak segíthetik a Molt, ha megfordulna az előző napi csökkenés, akkor a 2950 forintos ellenállásig emelkedhetne az olajipari részvény. A Richter papírjával pénteken várhatóan a 4800 forintos támasz és 4900 forintos ellenállás között kereskedhetnek, a Telekomtól sem lehet várni jelentős elmozdulást a 418-425 forint közötti sávban maradhat – írja Török Lajos.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 135,66 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 40 066,95 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben a Mol esett. A Mol árfolyama 20 forinttal, 0,69 százalékkal 2890 forintra csökkent, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,39 százalékkal 12 630 forintra esett, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 421,50 forintot ért, forgalma 258,9 millió forint volt. A Richter-papírok 20 forinttal, 0,41 százalékkal 4820 forintra gyengültek, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.(MTI)