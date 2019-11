Tőzsdenyitás előtt – Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés

Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (MTI) az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője kiemelte Donald Trump amerikai elnök kedden a New York-i Gazdasági Klubban tartott beszédét, amelyben az amerikai gazdaság erejét dicsérte, és újabb vámtarifa-emelésekkel fenyegette meg Kínát arra az esetre, ha nem sikerül egyetértésre jutniuk az amerikai tárgyalóknak Pekingben.

Az amerikai piacok pozitívan zártak, ezzel szemben az ázsiai tőzsdéken inkább profitrealizálás látható a kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos bizonytalanságok, valamint a hongkongi tüntetések miatt. Hasonló kép rajzolódik ki a határidős indexeken is, így az európai és a magyar részvénypiacok is enyhe csökkenéssel indulhatnak.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzőjének kommentárja szerint is kisebb korrekcióval indulhat a kereskedés. A keddi emelkedés után profitrealizálásra lehet számítani a nyitást követően, mivel a nemzetközi hangulat kissé megromlott szerda reggelre elsősorban Donald Trump üzenetei miatt.









A vezető részvények közül az OTP-nél továbbra is a 13 500-13 600 forint között húzódó támaszra, a Molnál a 3100 forintos, a Richter árfolyamában az 5800 forintos ellenállási szintre érdemes figyelni. A Magyar Telekom jegyzésében a 435-445 forintos tartomány lehet meghatározó – jegyezte meg.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 453,66 pontos, 1,05 százalékos emelkedéssel, 43 492,33 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 13,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 58 forinttal, 1,92 százalékkal 3078 forintra erősödött, 2,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,07 százalékkal 13 830 forintra csökkent, forgalmuk 6,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 440,50 forintra nőtt, forgalma 225,7 millió forint volt. A Richter-papírok ára 105 forinttal, 1,88 százalékkal 5685 forintra emelkedett, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.(MTI)