Tőzsdenyitás előtt – Kis mozgások várhatóak nyitáskor a főbb európai részvénypiacokon

Pár pontos csökkenéssel az előző napi záróértékük körül nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán. Az új koronavírus elleni védőoltásokról szóló kedvező hírek ellenére eluralkodott az óvatosság a megfertőződöttek számának erős emelkedése miatt, illetve a járvány terjedését akadályozó korlátozó intézkedések hatására.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 9 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 58 ponttal, a milánói FTSE MIB mutató pedig 40 ponttal eshet nyitásban, míg a párizsi CAC-40 index 3 ponttal emelkedhet.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés szerdán. A befektetőket itt is óvatosságra inti a koronavírus-járvány terjedése, javították viszont a hangulatot a vártnál kedvezőbb japán külkereskedelmi adatok. A japán autók iránti kínai és amerikai kereslet erősödésének köszönhetően az export csak 0,2 százalékkal esett vissza októberben, ami lényegesen jobb a szeptemberi 4,9 százalékos, illetve az elemzők által várt 4,5 százalékos csökkenésnél.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül 0,35 százalékos pluszban, 622,32 ponton állt.

Tokióban 1,10 százalékos mínuszban, míg Sydney-ben 0,51 százalékos, Szöulban pedig 0,26 százalékos pluszban zárt szerdán az irányadó index. Sanghaj 0,22 százalékos emelkedéssel, Sencsen viszont 0,66 százalékos csökkenéssel zárta a napot, míg Hongkongban 0,16 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex zárás előtt egy órával.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,11 százalékos mínuszban, 43,70 dolláron, a decemberi szállítású WTI pedig 0,36 százalékos veszteségben, 41,28 dolláron forgott nyolc órakor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1879,81 dollárra nőtt, míg a decemberi szállítású aranyé 0,35 százalékkal 1878,40 dollárra esett a New York-i árupiacon.



Kedden túlnyomórészt mínuszokban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,87 százalékos, Frankfurt 0,04 százalékos, Madrid pedig 0,65 százalékos veszteségben, míg Párizs 0,21 százalékos, Milánó pedig 0,55 százalékos nyereségben fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató 0,24 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,25 százalékkal esett, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,07 százalékkal nőtt kedden.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,56 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,48 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,21 százalékos mínuszban zárt kedden. A határidős indexek fél százalék körüli csökkenést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)