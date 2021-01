Tőzsdenyitás előtt – Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék kedden, a kockázatvállalási kedvet azok a remények erősítik, hogy a tömeges oltási kampányok révén sikerül visszaszorítani a koronavírus-járványt, így a gazdasági fellendülés stabilizálódhat.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 15 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 17 ponttal, a párizsi CAC-40 index 10 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 25 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés. A befektetők figyelmének központjában itt is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejlemények állnak, miután Japánban és Kínában is szaporodik a fertőzöttek száma. Tokióban 1,04 százalékos, Sydney-ben 0,11 százalékos, Szöulban pedig 0,71 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Sanghaj viszont 0,27 százalékos, Sencsen pedig 0,94 százalékos mínuszban zárt, míg a hongkongi Hang Seng 0,04 százalékos pluszban közelített a záráshoz.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) tovább drágult és újabb 11 havi csúcsot ért el annak köszönhetően, hogy Szaúd-Arábia azt ígérte, napi egymillió hordóval csökkenti kitermelését az év első két hónapjában.

Reggel nyolc óra körül a márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,15 százalékos pluszban, 57,23 dolláron forgott, a februári szállítású WTI pedig 1,09 százalékos nyereségben, 53,79 dolláron állt.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,17 százalékkal, 1858,74 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,83 százalékkal, 1859,60 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.



Kedden túlnyomórészt enyhe csökkenéssel zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek.London 0,65 százalékos, Frankfurt 0,08 százalékos, Párizs 0,20 százalékos, Milánó 0,33 százalékos, Madrid pedig 0,14 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 mutató viszont 0,05 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,06 százalékkal emelkedett, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,23 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,19 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,04 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,28 százalékos pluszban zárt kedden. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)