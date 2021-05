Tőzsdenyitás előtt – Kettévált a hazai részvénypiac, ellentétes irányba mozoghatnak a bluechipek

Kettévált a hazai részvénypiac, csütörtökön is ellentétes irányba mozoghatnak a vezető részvények árfolyamai a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette: a szerdai kereskedést mérsékelt emelkedéssel zárta a BUX, de a vezető részvények mozgásában jelentős széttartás volt.

Az OTP és a Mol technikai képe kedvező, így folytatódhat az emelkedés. A Richter ugyanakkor fontos támasz közelébe ért, ami 8350 forintnál húzódik, a szakértő szerint van esély a letörésére, ez nagyobb teret nyitna lefelé. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 405-420 forintos sávban mozoghat.

Varga Zoltán jelezte azt is, hogy optimisták az elemzők az OTP első negyedévével kapcsolatban. Pénteken hajnalban teszi közzé a vállalat a gyorsjelentést, a konszenzus 5 százalékos bevételnövekedést vár, amelyet az akvizíciós hatások mellett a növekvő hitelkihelyezés is segíthetett. Szintén pénteken hajnalban jelent a Mol, az elemzői konszenzus alapján nagyjából hozhatta a tavalyi első negyedéves eredményeket az olajtársaság, ami már a koronavírus-járvány kitörése előtti szintekhez való visszazárkózást jelentené – írta kommentárjában az Equilor elemzője.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 106,52 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel, 44 142,70 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A Mol 20 forinttal, 0,93 százalékkal 2160 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 235 forinttal, 1,69 százalékkal 14 115 forintra nőtt, forgalmuk 9,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,24 százalékkal 410 forintra csökkent, forgalma 95,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 210 forinttal, 2,44 százalékkal 8405 forintra esett, a részvények forgalma 948,0 millió forintot ért el.(MTI)