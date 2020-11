Tőzsdenyitás előtt – Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

A Mol, az OTP és a Richter is pénteken hajnalban tette közzé a harmadik negyedéves jelentését, és mindhárom esetben az eredmények meghaladták az előzetes várakozásokat, így kedvező hangulatban indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a pozitív képet némileg árnyalja, hogy kissé elromlott a nemzetközi befektetői hangulat, a fontosabb európai részvényindexek a negatív tartományban indulhatnak.



Hozzátette, az OTP árfolyama csütörtökön 11 100 forint felett tudott zárni, a következő meghatározó ellenállás 11 500 forintnál húzódik. A Mol grafikonján 1650, majd 1700 forintnál találhatóak a potenciális akadályok. A Richternél 7100 forintnál húzódik egy fontos szint. A Magyar Telekom emelkedése a 360 forintos szintnél megakadt, a támasz 355 forintnál található.Kiemelte, hogy pozitív fordulat történt a Molnál: az első két veszteséges negyedév után a harmadikat a vártnál nagyobb profittal zárta a magyarországi olajcég. A tisztított EBITDA csupán 9 százalékkal maradt el a tavalyi mögött, és jelentősen meghaladta az elemzői várakozást. Sikeres harmadik negyedévet zárt az OTP Bank is, jelentős volt az éves növekedés, amely az elemzői várakozásokat is felülmúlta. A bank stabil pénzügyi hátérrel rendelkezik, így a vezetőség számára ismét nyitva az út újabb felvásárlási célpontok felé, valamint, hogy kifizessék az elmaradt osztalékot is 2021-ben – írta az elemző.A Richter árbevétele a várnál nagyobb ütemben nőtt a harmadik negyedévben, amit elsősorban az amerikai piacon elért sikerek, valamint a nőgyógyászati termékek értékesítésének növekedése okozott. Javult a cég profitabilitása is, így üzleti eredménye 69 százalékkal nőtt éves alapon. Az első kilenc hónap eredményeit figyelembe véve jó esély van rá, hogy a vezetőség megemeli az idei évre kitűzött céljait – közölte az elemző.A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 490,26 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel, 35 264,98 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 11,7 milliárd forint volt. A Mol 5 forinttal, 0,31 százalékkal 1623 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,36 százalékkal 11 190 forintra nőtt, forgalmuk 8,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,42 százalékkal 357 forintra emelkedett, forgalma 120,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 215 forinttal, 3,20 százalékkal 6940 forintra növelte értékét, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)