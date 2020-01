Tőzsdenyitás előtt – Jelentős csökkenéssel nyithatnak a főbb európai részvénypiacok

Jelentős, 1 százalékot meghaladó csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok hétfőn, a befektetők egyre jobban aggódnak a Kínában kirobbant, gyorsan terjedő tüdőgyulladás-járvány várható gazdasági következményei miatt.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 81 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 181 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 81 ponttal eshet a nyitásban.

Az egészségügyi hatóságok szerte a világban sürgős intézkedéseket tesznek, hogy fékezzék a koronavírus okozta tüdőgyulladás-járvány terjedését. Kínában a fertőzöttek száma már meghaladja a 2700-at, a halottaké pedig nyolcvanra nőtt. Szórványos eseteket jelentettek Hongkongból, Makaóról, Thaiföldről, Tajvanról, Vietnamból, Szingapúrból, Malajziából, Nepálból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából.

Félő, hogy az idegenforgalomra és a fogyasztásra egyaránt súlyos csapást mérhet a járvány további terjedése.

Ázsia és a csendes-óceáni térség tőzsdéin túlnyomórészt veszteséges volt a kereskedés hétfőn. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,37 százalékkal 557,02 pontra süllyedt.



Ausztráliában nemzeti ünnep, Kínában, Hongkongban és Dél-Koreában pedig a holdújévi ünnepek miatt nem volt kereskedés hétfőn sem. Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 2,03 százalékos mínuszban zárt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára több mint 2 százalékkal több mint háromhavi mélypontra süllyedt, mivel a járvány terjedése miatt a gazdasági teljesítmény és vele együtt az olajiránti kereslet csökkenésétől tartanak a befektetők. Kína a világ második legnagyobb olajfelhasználója.Közép-európai idő szerint hétfő reggel nyolc órakor az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,37 százalékos mínuszban, 58,47 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 2,42 százalékos veszteségben, 52,88 dolláron forgott.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,42 százalékkal, 1578,45 dollárra nőtt.Pénteken nyereséges nyitás után mérsékelt veszteségben zártak az irányadó tőzsdeindexek New Yorkban: a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,90 százalékos, a Nasdaq piac összetett mutatója pedig 0,93 százalékos mínuszban fejezte be a napot.A legfontosabb európai tőzsdeindexek viszont emelkedéssel zártak pénteken. A londoni FTSE-100 mutató 1,04 százalékos, a DAX-30 index 1,41 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,88 százalékos pluszban zárt. Milánóban 1,11 százalékkal, Madridban pedig 0,46 százalékkal nőtt az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,86 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,13 százalékkal ugrott meg.(MTI)