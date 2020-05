Tőzsdenyitás előtt – Jelentős árfolyammozgások várhatók az elemzők szerint

Jelentős árfolyammozgások várhatók pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) elemzők szerint.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy a nemzetközi hangulat alapvetően optimista, ugyanakkor az OTP péntek hajnalban közzétett első negyedéves eredménye negatív meglepetést okozott. Emiatt az OTP piacán negatív lehet a hangulat, ami akár 5 százalékos csökkenést is hozhat.

Pénteken az OTP vélhetően alulteljesíthető lehet, a Richter stabil vagy emelkedő tendenciát mutat, a BUX a csütörtöki értéke körül alakulhat – tette hozzá Móró Tamás.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, emelkedéssel indulhat pénteken a nap a magyar piacon. Szerinte is jelentős árfolyammozgások várhatók az OTP árfolyamában. A bank számviteli veszteségről számolt be az eredménysoron, a vezetőség visszavonta idei évre vonatkozó várakozásait, pozitívum azonban a működési eredmény 17 százalékos éves növekedése, a számviteli veszteség fő oka a megugró kockázati költségek – mutatott rá az elemző.



A Mol gyorsjelentését követően érdemi elmozdulás nélkül zárt csütörtökön, így továbbra is a 2 ezer forintos támasz fogja alulról az árfolyamot. A Richter péntek hajnalban jelentett, így az OTP-hez hasonlóan várható intenzívebb árfolyammozgás a papírban. Nagyot nőtt a Richter profitja, a hazai gyógyszergyártó teljesítménye minden soron meghaladta az elemzők várakozásait. Az első három hónap árbevétele 16 százalékkal, adózott eredménye 35 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket – írta Józsa Bence.A CIB elemzői szerint a globális piac a csökkenést mutató makroadatokra már meg se rezzen, a kilábalási reményekre fókuszál mindenki. A részvénypiacok derűlátóak maradtak, pénteken Ázsiában kedvezően fogadták, hogy hírek szerint az amerikai és kínai kereskedelmi tárgyalók telefonon beszéltek egymással.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 56,40 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 34 613,57 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 6 forinttal, 0,29 százalékkal 2046 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,32 százalékkal 9305 forintra nőtt, forgalmuk 4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 5,50 forinttal, 1,39 százalékkal 390 forintra gyengült, forgalma 169 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,30 százalékkal 6725 forintra emelkedett, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.(MTI)