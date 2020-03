Tőzsdenyitás előtt – Ismét nagy veszteséges kezdés várható Európában

Ismét nagy veszteséges kezdésre van kilátás az európai értékpapírpiacokon.

A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a főbb európai értékpapírpiacokon, Londonban, Frankfurtban és Párizsban nagy, akár több százalékos indexcsökkenés is kialakulhat a csütörtöki tőzsdei kereskedés kezdetén.

Az európai piacokon a tőzsdei befektetőket az árfolyamok várható csökkenése alapján a jelek szerint nem bírta jobb belátásra az Európai Központi Bank (EKB) szerdán bejelentett 750 milliárd eurós rendkívüli eszközvásárlási programja a járvány miatti gazdasági visszaesés kivédésére.

Szerdán gyengültek az európai árfolyamindexek, az amerikai tőzsdék is mély veszteséggel fejezték be a kereskedést, csütörtökön pedig az ázsiai tőzsdék is mínuszban indították el a globális értékpapírpiaci kereskedést.

Az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy másfél órával Ázsiában veszteségben jártak a tőzsdemutatók. Tokió közel egy százalékos mínuszban állt, a különféle sanghaji indexek egy százalék és két és fél százalék közötti veszteséget mutattak, Hongkong közel 4 százalékkal állt mínuszban. A szöuli tőzsde vesztesége megközelítette a 8 százalékot. Szöulban limitet elérő árfolyammozgások miatt szüneteltetni is kellett a kereskedést.



A tőzsdéken a befektetők a jelek szerint egyelőre nem hagyják magukat befolyásolni a világszerte bejelentett jegybanki monetáris és kormányzati fiskális gazdaságösztönző beavatkozásoktól, hanem sokkal inkább a vírusjárványt megfékező intézkedések gazdasági növekedést lassító következményeire összpontosítanak.Szerdán a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 4,13 százalék, a Stoxx Europe 600 index 3,92 százalék veszteséggel zárt. Az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 5,72 százalékkal végzett alacsonyabban.Londonban 4,05 százalék gyengüléssel fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 5,56 százalékkal, a CAC-40 Párizsban 5,94 százalékkal gyengült. A szerdai tőzsdei kereskedés Madridban 3,44 százalékos, Milánóban 1,27 százalékos indexveszteséggel fejeződött be.Az Airbus részvénye 20 százalékkal zuhant szerdán annak a hírnek hatására, miszerint az Egyesült Államok 50 százalékkal megemelné az Airbus repülőgépeire vonatkozó importvámot.A szerdai kereskedés nagy vesztesei az olajipari papírok voltak Európában, az ágazati mutató tizenhárom százalékkal gyengült. A Brent nyersolaj ára 2003 szeptembere óta a legalacsonyabb szintre zuhant több mint 10 százalékos egy napi eséssel, a WTI ára pedig 2002 márciusa óta a legalacsonyabb szintet érte el 25 százalékos napi eséssel.Csütörtökön az olajár viszont már felfelé korrigált, az áremelkedés elérte a 20 százalékot is. Az európai kereskedés kezdete előtt mintegy másfél órával a Brent nyersolaj ára 6,11 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 26,40 dolláron, a WTI ára pedig 13,11 százalékkal 23,56 dollárra emelkedett.Az eurót 0,14 százalékkal jegyzik erősebben 1,0928 dolláron, az arany spot ára 0,42 százalékkal unciánként 1480,00 dollárra csökkent.(MTI)