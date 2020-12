Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel nyithat a részvénypiac

Iránykereséssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében kifejtette: a nemzetközi piacokon sincs határozott irány, így kisebb mozgásokkal indulhat a keddi kereskedés.



A vezető részvények közül az OTP továbbra is a 12 ezer forintos szintre van “feltapadva”, lényegében három hete ott mozog. A Mol árfolyama a 2 ezer forintos szint felett próbál stabilizálódni, de technikai támasz csak 1960 forint közelében húzódik. Továbbra is jól szerepel a Richter, miután új történelmi csúcsra kapaszkodott, rövid távú ellenállás 7540 forintnál található. A Magyar Telekom továbbra is a 380-390 forintos tartományban mozoghat – tette hozzá.Az elemző kitért arra is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 9 órakor teszi közzé a novemberi inflációs adatsort, a várakozások alapján a fogyasztói árindex 3 százalékkal emelkedhetett éves bázison, míg a maginfláció esetében 3,7 százalékos a konszenzus. A jegybank által kiemelten figyelt, indirekt adóhatásoktól szűrt maginflációs mutatót 10 órakor publikálja a Magyar Nemzeti Bank (MNB).A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 29,56 pontos, 0,08 százalékos csökkenéssel, 39 198,31 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 8,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest. A Mol 14 forinttal, 0,69 százalékkal 2002 forintra csökkent, 902,7 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,33 százalékkal 12 000 forintra erősödött, forgalmuk 3,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,26 százalékkal 382,50 forintra nőtt, forgalma 89,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,07 százalékkal 7460 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)