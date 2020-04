Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés az elemzők szerint

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője kommentárjában közölte, az OTP technikai képe meglehetősen negatívan fest, a bankpapír árfolyamában a következő fontos támasz 8200 forintnál található. A Mol esetében a 2000-2200 forint körüli szintekre érdemes figyelni.

Hozzátette, hogy a Richter árfolyamát a 6200 forintos szint foghatja meg, gyengülés esetén 6000 forintig eshet a részvények jegyzése. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 360 forintos szint felett mozog, egy új kereskedési sáv alakult ki 360-380 forint között.

A CIB elemzése szerint a koronavírus-járvány okozta helyzetben a piaci szereplőket és a döntéshozókat is csak az érdekli, hogy “a gödör aljáról” mikor és milyen ütemben tud kimászni a világgazdaság és az egyes gazdaságok. “A nagy kérdés mindenhol: hogyan oldjuk fel lassan a korlátozásokat úgy, hogy ne robbanjon be újból a járvány” – fogalmaztak. A CIB szerint “egy hullámvasút vár ránk a következő hónapokban, ami alatt a döntéshozók az egészségügy túlterheltségének megakadályozása és a gazdasági leállás miatti károk enyhítése között egyensúlyoznak egy nagyon-nagyon vékony mezsgyén”, mindez pedig egyet jelent az átmeneti szigorítások és átmeneti enyhítések váltakozásával.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1051,32 pontos, 3,11 százalékos csökkenéssel, 32 710,55 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 26,9 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 160 forinttal, 7,31 százalékkal 2030 forintra csökkent, 3,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 5,62 százalékkal 8400 forintra esett, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 366 forintot ért, forgalma 219,3 millió forint volt. A Richter-papírok 255 forinttal, 3,88 százalékkal 6320 forintra gyengültek, forgalmuk 3,6 milliárd forintot ért el.(MTI)