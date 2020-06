Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP árfolyamában 12 ezer forintnál fontos ellenállási szint húzódik, amely már kedden is megállította a bankpapír emelkedését. A Mol továbbra is szűk sávban, 1920 és 2000 forint között mozog. A Richter jegyzése 7 ezer forint felett zárt, ha tartani tudja ezt a szintet, akkor folytatódhat az emelkedés a 7150 forintos szint irányába. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 380-400 forintos sávban mozoghat.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 719,89 pontos, 1,93 százalékos emelkedéssel, 38 060,73 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt. A Mol 14 forinttal, 0,72 százalékkal 1955 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 360 forinttal, 3,14 százalékkal 11 830 forintra nőtt, forgalmuk 14,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,52 százalékkal 388 forintra emelkedett, forgalma 201,6 millió forint volt. A Richter-papírok ára 125 forinttal, 1,81 százalékkal 7015 forintra nőtt, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.(MTI)