Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a szerdai bizonytalanság csütörtökön is fennmaradhat, így a vezető részvények továbbra is a támaszuk és ellenállásuk közötti sávban maradhatnak. Ezért az OTP-nél továbbra is a 12 400 forintos támasz lehet a végpontja egy esetleges korrekciónak, míg felülről a 12 800 forintos ellenállásra kell figyelni. A Richter a 4700-4800 forint közötti sávban maradhat, míg a Mol 2850 forintig emelkedhet, gyengülésnél pedig 2800 forintnál található az árfolyam támasza. A Magyar Telekom tovább sávozhat a 440-445 forint között.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 53,10 pontos, 0,13 százalékos emelkedéssel, 39 544,62 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 8 milliárd forint volt. A Mol 12 forinttal, 0,43 százalékkal 2832 forintra erősödött, 525,4 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,04 százalékkal 12 620 forintra nőtt, forgalmuk 3,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,14 százalékkal 444 forintra emelkedett, forgalma 341,6 millió forint volt. A Richter papírok 20 forinttal, 0,42 százalékkal 4754 forintra gyengültek, forgalmuk 1 milliárd forintot ért el.(MTI)