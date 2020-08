Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője szerint.

Józsa Bence az MTI-nek küldött kommentárjában felidézte, hogy szerdán jelentősen emelkedett a BUX-index a Mol és a Richter papírjainak erősödése miatt.

A vezető részvények közül az OTP lefelé korrigál a pénteki gyorsjelentés előtt, a szakértő szerint továbbra is a 10 ezer forintos támaszt érdemes figyelni. A Richter árfolyama szerdán kitört és megközelítette a 7 ezer forintos ellenállást; ha irányt vált a jegyzés, a 6800 forintos támasz jelenthet megállót.

A Mol is jelentősen emelkedett szerdán, a jegyzés az 1800 forintnál található ellenállással küzdhet, míg támaszt 1700 forintnál talál az árfolyam. A Magyar Telekom esetében intenzívebb árfolyammozgások várhatók a szerdai, piaczárás utáni gyorsjelentés hatására – jelezte.

Az elemző kitért arra is, hogy tovább vette magát az OTP, a bank ismét 30 ezer részvényt vásárolt, az átlagár ezúttal 10 222 forinton alakult.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 696,19 pontos, 2,02 százalékos emelkedéssel, 35 103,39 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 7,8 milliárd forint volt. A Mol 87 forinttal, 5,10 százalékkal 1794 forintra erősödött, 979,6 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára nem változott, 10 200 forintot értek, forgalmuk 4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,27 százalékkal 371 forintra nőtt, forgalma 126,3 millió forint volt. A Richter-papírok ára 200 forinttal, 2,95 százalékkal 6970 forintra emelkedett, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.(MTI)