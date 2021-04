Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Minimális elmozdulással, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette: hosszú ideje alulteljesítő volt a BUX, hétfőn azonban sikerült átlépni a 43 ezer pontos ellenállási szintet, ami technikailag pozitív jelzés.

A vezető részvények közül az OTP legyűrte a 13 200 forintos szintet, a következő fontosabb akadály 13 600 forintnál húzódik a grafikonján. A Mol jegyzése továbbra is a 2000-2100 forintos sávban mozoghat, de a hétfői emelkedés a szakértő szerint biztató.

A Richter árfolyamában továbbra is erőteljes ellenállást képez a 8800 forintos szint, ha ezt sikerülne áttörni, a 9000-9200 forintos tartományt célozhatja meg a részvény, támasz pedig 8600 forintnál húzódik. A Magyar Telekom jegyzése a 410-420 forintos sávban mozog, a felső ellenállás áttörése esetén 10 forintos emelkedés jöhetne a jelenlegi kép alapján.

Az elemző kitért arra is, hogy kedden délután tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, az Equilor ezúttal nem vár érdemi változást sem a monetáris kondíciókban, sem a jegybanki kommunikációban. Egyelőre sem az inflációs alapmutatók, sem a forint árfolyama nem tesz szükségessé monetáris politikai beavatkozást – jelezte Varga Zoltán.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 508,66 pontos, 1,19 százalékos emelkedéssel, 43 281,61 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 6,8 milliárd forint volt. A Mol 36 forinttal, 1,78 százalékkal 2060 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 175 forinttal, 1,33 százalékkal 13 375 forintra nőtt, forgalmuk 3,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,96 százalékkal 419 forintra emelkedett, forgalma 143,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,81 százalékkal 8755 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.(MTI)