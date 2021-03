Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta: bizonytalan nyitás várható, a nemzetközi piacokon továbbra is negatív a hangulat. A vezető részvények közül az OTP elérte a 13 ezer forintos támaszt csütörtökön, majd onnan napon belül korrekció indult. Az elemző szerint továbbra is erre a támaszra, illetve a 13 500 forintos ellenállási szintre érdemes figyelni rövid távon. A Mol jegyzése támasz alatt zárt, a következő fontosabb szint 2120 forint közelében található. A Richter egyelőre megkapaszkodott a 8370 forintos támasz felett, de még nem hárult el a letörés veszélye. A Magyar Telekom árfolyama a 400-416 forintos sávban mozoghat a következő napokban is – írta.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 662,61 pontos, 1,52 százalékos csökkenéssel, 42 932,61 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 48 forinttal, 2,17 százalékkal 2162 forintra csökkent, 3,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 320 forinttal, 2,37 százalékkal 13 180 forintra esett, forgalmuk 12,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 409 forinton zárt a papír, forgalma 284,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,12 százalékkal 8390 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.(MTI)