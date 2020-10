Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés a magyar tőzsdén

A kedvező nemzetközi befektetői hangulat ellenére sem tudott tovább korrigálni a BUX hétfőn, kedden iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette: a vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 9500 forintnál húzódik fontos támasz, míg 10 ezer forintnál ellenállási szint. A Mol az 1700 forintos szinttel birkózik, a közelben meghatározó ellenállás található.

A Richter a 6400-6800 forintos sávban mozog, most a támasz felé közelít. A Magyar Telekom árfolyamában sem látszik határozott trend, a 355-370 forintos tartományban mozog több hete.

A szakértő jelezte azt is, hogy a Richter hétfői bejelentése szerint a Fidelity International tulajdoni részesedése 5 százalék alá csökkent a gyógyszergyártó vállalatban.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 18,27 pontos, 0,05 százalékos emelkedéssel, 33 468,11 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint volt. A Mol 9 forinttal, 0,54 százalékkal 1675 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,10 százalékkal 9850 forintra nőtt, forgalmuk 3,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,14 százalékkal 363 forintra emelkedett, forgalma 53,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,38 százalékkal 6535 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.(MTI)