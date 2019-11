Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés

Enyhén pozitív hangulatban, iránykereséssel kezdődhet a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta, hogy az amerikai piacok lendülete már mérsékelten tükröződik az ázsiai kereskedésben, ahol visszafogottabb pluszok rajzolódnak ki, míg a határidős indexek érdemi előremutatást nem nyújtanak, ezért iránykereséssel indulhat a kereskedés a hétfői emelkedést követően. Ezzel azonos várakozásai vannak a magyar piacon is.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött elemzésében a kereskedés várható irányának alakulását azzal indokolta, hogy a nagyobb európai részvényindexek is a hétfői záróértékük körül indulhatnak.

Kiemelte, hogy hétfőn új történelmi csúcson zárt a BUX, amelyet a Mol és a Richter húzott felfelé. A vezető részvények közül az OTP is új csúcson zárt hétfőn, bár a lendület mérsékelt volt. A bankpapír árfolyamában a potenciális ellenállási szint 14 500 forintnál, míg támasz 14 000 forintnál található.

A Mol jegyzése 3000 forint felett zárt, amennyiben ezt az elemző szerint sikerül megtartani, a következő ellenállás 3050 forintnál lehet, míg támasz 2950 forintnál húzódik. A Richter árfolyama átlépte a 6000 forintos szintet, az emelkedést továbbra is támogatják a társaság saját részvény vásárlásai, a következő fontosabb ellenállás 6200 forintnál található. A Magyar Telekom mozgásában nincs érdemi változás, továbbra is a 435 és a 445 forintos szintek határozhatják meg a távközlési vállalat árfolyamát – tette hozzá.









A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 260,50 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 44 314,45 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 13,6 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest. Az OTP napközben 14 380 forintig emelkedett, ami a papír eddigi legmagasabb árfolyama, de ennél alacsonyabb szinten zárt. A Mol 32 forinttal, 1,08 százalékkal 3006 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,21 százalékkal 14 310 forintra nőtt, forgalmuk 7,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 442 forintra emelkedett, forgalma 122,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 1,18 százalékkal 6020 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,9 milliárd forintot ért el.(MTI)