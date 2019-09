Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte, hogy a pénteki kereskedésben az OTP árfolyama meghatározó ellenállási szintet lépett át; ha a papír meg tud maradni a 12 830 forintos szint felett, folytatódhat az emelkedés a 13 200 forintos szint felé. A Mol árfolyama 3000 forint felett zárta a múlt hetet, de a szakértő szerint kérdéses, hogy a hétfői kereskedésben sikerül-e efelett maradni a negatívnak mondható nemzetközi befektetői hangulat mellett. Úgy látja, hogy ha sikerül, itt is folytatódhat az emelkedés.

Az elemző felhívta a figyelmet, hogy a Richter árfolyamában továbbra is a 4950-5000 forintos tartományt érdemes figyelni, ennek áttörése nagyobb teret nyithatna az emelkedés előtt. A Magyar Telekom technikai képe továbbra is pozitív, bár úgy véli, nem lehet kizárni némi negatív árfolyamreakciót a Telenorral kapcsolatos hírek miatt. Hozzátette, hogy iparági értesülések szerint heteken belül bejelenthetik, hogy az Antenna Hungária 25 százalékos tulajdonrészt vásárol a Telenor Magyarországban. A tranzakció értéke becslések szerint 50-100 milliárd forint között alakulhat.



Varga Zoltán kommentárjában kitért arra is, hogy hétfőtől érvényes az új BUX-kosár. A kosárba nem került új részvénysorozat és nem is került ki, az indextagok közül hat, az ANY Biztonsági Nyomda, az AutoWallis, a CIG Pannónia, a Graphisoft Park, a PannErgy és a Takarék Jelzálogbank először nem teljesített minimum három kritériumot, így a kibocsátók figyelmeztetést kaptak. Amennyiben a következő, márciusi felülvizsgálat során sem teljesítenek legalább három kritériumot, kikerülnek majd a BUX-kosárból.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 194,62 pontos, 0,48 százalékos emelkedéssel, 41 116,92 ponton zárt pénteken, a részvénypiac forgalma 19,0 milliárd forint volt. A Mol 6 forinttal, 0,20 százalékkal 3006 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,02 százalékkal 12 900 forintra nőtt, forgalmuk 10,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,23 százalékkal 435 forintra csökkent, forgalma 768,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,41 százalékkal 4920 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,2 milliárd forintot ért el.(MTI)