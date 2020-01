Iránykeresés várható a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek elmondta, hogy a nemzetközi befektetői hangulat pozitív.

A vezető részvények mozgása a pénteki kereskedésben teljesen elvált egymástól. Az OTP meghatározó támasz alatt zárt, 14 370 forintnál húzódott a korábbi kitörési szint a papír árfolyamgrafikonján, és bár a mozgás még nem szignifikáns, amennyiben hétfőn is alatta zár, további csökkenés várható. Ez esetben a 13 600 forintos szintet célozhatja meg a jegyzés.

A Mol árfolyama továbbra is a 2800 és a 2900 forintos sávban mozog, a pénteki kereskedésben pozitív fordulat indult, így most inkább az ellenállási szintre érdemes figyelni. A Richter dinamikus emelkedéssel a 6675 forintnál húzódó, lokális maximum felé vette az irányt, szignifikáns áttörése esetén további emelkedés jöhet, 6800 forintnál található a következő fontosabb szint. A Magyar Telekom piacán a 450 forintos ellenállás lehet célkeresztben, áttörése esetén 460 forintnál húzódik a következő szint – tette hozzá.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 72,42 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 44 422,81 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 34 forinttal, 1,21 százalékkal 2854 forintra erősödött, 4,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 280 forinttal, 1,94 százalékkal 14 140 forintra csökkent, forgalmuk 12,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,90 százalékkal 449 forintra nőtt, forgalma 177,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 165 forinttal, 2,55 százalékkal 6645 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.(MTI)