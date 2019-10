Tőzsdenyitás előtt – Iránykeresés várható pénteken

Iránykeresésre számítanak az elemzők pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek kifejtette, a csütörtöki vállalati jelentések hatására az amerikai tőzsde vegyesen zárt, alapvetően a technológiai részvények felülteljesítése mellett, és vegyes teljesítmény tükröződik az ázsiai piacokon is. A határidős indexek sem mutatnak egyértelmű irányt, ezért iránykeresés, mérsékelt emelkedés várható péntek reggel a tőzsdéken, ami a magyar piacra is érvényes lehet – tette hozzá.

Kiemelte, az elmúlt három napban a BUX jelentősen emelkedett, kérdés, hogy a lendület folytatódik-e pénteken. Szerinte a pénteki hangulatot elsősorban a Brexittel, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos fejlemények, és a délelőtt nyilvánosságra kerülő német üzleti hangulatindex befolyásolja.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője is úgy látja, hogy a csütörtöki emelkedés után pénteken iránykereséssel indulhat a kereskedés Budapesten.



Az MTI-nek küldött elemzésében azt írta, az OTP csütörtöki 3,1 százalékos erősödése segítette a BUX emelkedését. Ha a bankrészvény tovább emelkedne, akkor a 14 000 forintnál húzódó ellenállás lenne az első akadály, míg alulról 13 500 forintnál van támasza. A csütörtökön enyhe pluszban záró Molnál továbbra is a 2900 forintos támaszra és 2950 forintnál lévő ellenállásra érdemes figyelni. A Richter 5400 forintig ellenállás nélkül emelkedhet, míg kedvezőtlen hangulat esetén az 5200 forintnál lévő támasz állíthatja meg a csökkenést. A Telekom továbbra is a 445-455 forint közötti sávban maradhat – írja elemzésében Török Lajos.Az Equilor vezető elemzője szerint akkor sem várható jelentős forint erősödés, ha a Moody’s pénteken felminősíti az országot.A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 629,58 pontos, 1,50 százalékos emelkedéssel, 42 475,53 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 8 forinttal, 0,27 százalékkal 2922 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 420 forinttal, 3,10 százalékkal 13 960 forintra nőtt, forgalmuk 14,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 451,50 forintot ért, forgalma 245,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 1,53 százalékkal 5300 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.(MTI)